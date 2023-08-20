Serie A'da Roma, Salernitana ile 2-2 berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, konuk ettiği Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, konuk ettiği Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasında, Roma'dan Andrea Belotti, 17. dakikada 1-0 öne geçerken Salernitana, 36. dakikada Antonio Candreva'nın golü ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Salernitana, 49. dakikada Antonio Candreva'nın golü ile 2-1 öne geçti. Roma, Andrea Belotti'nin 82. dakikadaki golü ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Günün diğer maçında Atalanta, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.