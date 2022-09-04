Serie A'da Napoli, Lazio'yu 2-1 yendi Spor Haberleri İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçın 4. dakikasında Lazio, Mattia Zaccagni'nin golü ile öne geçti. Napoli, 38. dakikada Kim Min-Jae'nin golü ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Napoli, 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nin golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bu galibiyetin ardından Napoli, 11 puana yükselirken, Lazio 8 puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Spor Haberler

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