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Serie A'da lider Milan, Torino deplasmanında puan kaybetti

AA - Barış Seçkin - Spor
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Serie A'da lider Milan, Torino deplasmanında puan kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Milan, Torino ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Milan, Torino ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakada, şampiyonluk için mücadele eden Milan, orta sıralardaki Torino'ya konuk oldu.

Müsabaka başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Milan, bu maçla 68 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takım, ligde üst üste 2. maçından beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Milan'ı, ligde halen 1 maçı eksik Inter ile Napoli, 2 puan geriden takip ediyor.

Torino ise puanını 39 yaptı ve 11. sıradaki yerini korudu.

AA / Barış Seçkin - Spor

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