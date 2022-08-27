Serie A'da Juventus ile Roma beraberliğe razı oldu Spor Haberleri İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı. İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı. Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Juventus'un golünü, 2. dakikada serbest vuruştan Dusan Vlahovic kaydetti. Konuk takımın golü ise 69. dakikada Tammy Abraham'dan geldi. Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Roma 7, Juventus 5 puana ulaştı. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan İtalya Serie A Juventus İtalya Roma Spor Haberler

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