Serie A'da Juventus ile Roma beraberliğe razı oldu
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İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı.
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Juventus'un golünü, 2. dakikada serbest vuruştan Dusan Vlahovic kaydetti.
Konuk takımın golü ise 69. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Roma 7, Juventus 5 puana ulaştı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor