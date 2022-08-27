Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serie A'da Juventus ile Roma beraberliğe razı oldu

Spor Haberleri

Serie A'da Juventus ile Roma beraberliğe razı oldu

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Juventus'un golünü, 2. dakikada serbest vuruştan Dusan Vlahovic kaydetti.

Konuk takımın golü ise 69. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Roma 7, Juventus 5 puana ulaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İtalya Serie A Juventus İtalya Roma Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title