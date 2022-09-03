Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serie A'da Juventus, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

Spor Haberleri

Serie A'da Juventus, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya'nın Floransa şehrindeki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 9. dakikada Arkadiusz Milik'in golü ile 1-0 öne geçti.

Juventus, Christian Kouame Kouakou'nun 29. dakikadaki golü ile skoru eşitledi ve maç da bu skorla sona erdi.

Serie A'da 5. hafta sonunda Juventus 9 puana sahipken, Fiorentina'nın ise 6 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

İtalya Serie A Juventus Futbol İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title