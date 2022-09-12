Serie A'da Juventus bir puanı son dakikada kurtardı Spor Haberleri İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Juventus'un duraklama dakikalarına 2-1 geride girdiği Salernitana maçı 2-2 sonuçlandı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Juventus'un duraklama dakikalarına 2-1 geride girdiği Salernitana maçı 2-2 sonuçlandı. Salernitana, Candreva'nın 18 ve Piatek'in (penaltıdan) 45+5'inci dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Bremer ile 51. dakikada farkı bire indiren ev sahibi Juventus, Bonucci'nin 90+3'üncü dakikadaki golüyle skoru eşitledi. Milik 90+5'inci Juventus'un 3. golünü kaydetti. Ancak VAR incelemesi sonucu gol iptal edildi. Gol sevinci sırasında formasını çıkaran Milik, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Golün iptali sonrası iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada Salernitana'dan Fazio 90+7, Juventus'tan da Cuadrado 90+9'uncu dakikada kırmızı kart gördü. Puanını 10'a çıkaran Juventus 8'inci, 7'ye yükselten Salernitana ise 10. sırada yer aldı. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Spor Haberler Son Dakika

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