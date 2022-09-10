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Serie A'da Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti

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Serie A'da Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 89. dakikada Marcelo Brozovic'ten geldi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada yer aldı. Torino'da ise milli oyuncu Emirhan İlkhan, 69. dakikada oyuna girdi.

Bu galibiyetin ardından Inter 12 puana yükselirken, Torino 10 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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