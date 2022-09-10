Serie A'da Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti Spor Haberleri İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti. Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 89. dakikada Marcelo Brozovic'ten geldi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada yer aldı. Torino'da ise milli oyuncu Emirhan İlkhan, 69. dakikada oyuna girdi. Bu galibiyetin ardından Inter 12 puana yükselirken, Torino 10 puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Serie A'da Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.