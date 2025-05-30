Serhat Sütlü: 'Kazanma Odaklı Bir Oyun Oynadık'

Serhat Sütlü: 'Kazanma Odaklı Bir Oyun Oynadık'
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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe'ye kaybettikleri maçın ardından genç oyuncularla sahada olduklarını belirterek, tamamen kazanma odaklı bir oyun oynadıklarını açıkladı. Önümüzdeki sezon için planlamalara başladıklarını da ifade etti.

- Serhat Sütlü: "Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık"

İSTANBUL - Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe maçının ardından genç oyunculardan oluşan bir ekiple sahaya çıktıklarını söyleyerek, "Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, "Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık. İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik" diye konuştu.

İkinci yarının başında beraberliği yakaladıklarını aktaran Sütlü, "İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık, sonradan onlara şans verdik. Yenildiğimiz için üzüldük. Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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