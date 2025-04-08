- Serhat Sütlü: "Bugün sahada 2 puan bıraktık"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Beşiktaş karşısında alınan beraberlik sonrası yaptığı açıklamada, hafta boyunca çalışmalarını tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarına vurgu yaparak, "Bugün sahada 2 puan bıraktık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Bugün sahada 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün hafta planlarımızı sayısal eşitlikte galibiyet üzerine yapmıştık. İki haftadır formasyon değişikliği yaparak sahaya çıkan rakibimize karşı planlarımızı yerine getirdik. Fakat 10 kişi kalan rakibe karşı oyunu tutmakta zayıf kaldık. Üzgünüz. Eksik de kalsalar büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Paulista'nın arkasına atılan uzun paslarla sonuçlara da gittik. Kanatlardan Can ve Ben Ouanes ile istediklerimizi yapmaya çalıştık. Bulduğumuz pozisyonları atamadığınız zaman da sonucu değiştiremiyorsunuz. Bugün sahada 2 puan bıraktık. Oyuncularımıza verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.