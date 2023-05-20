Serhat Deniz: "Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız"
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz, Galatasaray'ı eleyip, finale yükseldikleri maçın ardından yaptıkları açıklamada, "Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" dedi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz, Galatasaray'ı eleyip, finale yükseldikleri maçın ardından yaptıkları açıklamada, " Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" dedi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla adını finale yazdırdı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Serhat Deniz, "Lig bizim istediğimiz gibi geçmedi. Sezon başından itibaren birçok sakat oyuncumuz vardı. O yüzden kadroyu bir türlü oturtamadık ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Takımıma güveniyordum. Bugün finaldeyiz. İnşallah finali de kazanıp, Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" diye konuştu. - İSTANBUL