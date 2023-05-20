Serhat Deniz: 'Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız'

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz, Galatasaray'ı eleyip, finale yükseldikleri maçın ardından yaptıkları açıklamada, " Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla adını finale yazdırdı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Serhat Deniz, "Lig bizim istediğimiz gibi geçmedi. Sezon başından itibaren birçok sakat oyuncumuz vardı. O yüzden kadroyu bir türlü oturtamadık ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Takımıma güveniyordum. Bugün finaldeyiz. İnşallah finali de kazanıp, Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" diye konuştu. - İSTANBUL