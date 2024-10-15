Üye Girişi
Haberler

Serhat Ardahan Spor'dan Futbolculara Arsa Hediyesi

Serhat Ardahan Spor'dan Futbolculara Arsa Hediyesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serhat Ardahan Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Engin, takımın Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olması durumunda tüm futbolculara ve teknik ekibe 250'şer metrekare arsa hediye edeceğini açıkladı. Başkan, iyi bir takım kurduklarını ve şampiyonluk için iddialı olduklarını vurguladı.

Serhat Ardahan Spor Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, takımın Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olduğu takdirde tüm futbolculara ve teknik ekibe her bir kişiye birer adet olmak üzere 250'şer metrekare arsa hediye sözü verdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Serhat Ardahanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Engin, takımın şampiyon olup 3. Lig'e çıkması halinde tüm sporculara ve teknik ekibe prim olarak İstanbul'da 250'şer metrekare arsa vereceğini söyledi.

Ligin ikinci haftasında sahasında Giresun Batlama Spor ile berabere kalarak 1 puan alan Serhat Ardahan Spor, grubunda 10. sırada yer alıyor.

Başkan Üzeyir Engin, iyi bir takım kurduklarını ve bu sezon oldukça iddialı olduklarını söyledi. İstanbul'da gayrimenkul işi yaptığını belirten Engin, "Tek amacım bu yıl aldığım Serhat Ardahanspor'u şampiyon yapıp 3. Lig'e çıkarmak. Futbolcu ve teknik ekibe aldıkları her galibiyet için prim vereceğimizi açıkladık. Şampiyon olmaları halinde İstanbul'da 250'şer metrekare arsa hediye edeceğim. Sporcularıma inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

ardahan Ekonomi Futbol Finans Spor

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.