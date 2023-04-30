Sergio Perez Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı

Formula 1 Dünya Şampinası'nın 4'üncü ayağı Azerbaycan Bakü Grand Prix'sini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 51 turluk yarışa Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunda başladı. Monakolu pilot, ilk turlarda liderliği korusa da Red Bull pilotlarına çok fazla direnemeyerek 3'üncü sıraya geriledi. 11'inci turda AlphaTauri pilotu Nyck de Vries'in yolda kalmasıyla piste giren güvenlik aracı sonrası devam eden yarışta Perez liderliği alırken; güvenlik aracı öncesi pite girerek avantaj kaybeden Red Bull pilotu Max Verstappen 3'üncü sırada kaldı. Yarışın başlamasıyla Leclerc'i geçen Verstappen, Perez'in ardından 2'nci sıraya yerleşti. Yarış sonuna kadar Perez'i takip eden Verstappen, takım arkadaşını geçemedi ve mücadeleyi 2'nci sırada tamamladı. Cadde pistlerindeki etkili performansını sürdüren Meksikalı Perez ise 6'ncı yarış galibiyetini alırken; Azerbaycan'da 2 kez kazanan ilk pilot olma başarısını gösterdi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Leclerc ise Max'ın 21.217 saniye gerisinde podyumun son basamağında yer aldı. En hızlı turunu ise yarışı 8'inci sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell aldı.