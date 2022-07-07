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Sergio Oliveira, Galatasaray'da

Demirören Haber Ajansı - Serhan Türk - Spor
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Sergio Oliveira, Galatasaray'da

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren 30 yaşındaki Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren 30 yaşındaki Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesinde yurt dışı kampı için bugün Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Galatasaray Avusturya Porto Roma Spor Haberler

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