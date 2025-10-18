Sergen Yalçın: 'Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyun anlamında sorunlar yaşadıklarını ve çok çalışmalarına rağmen bunu gideremediklerini söyleyerek, "Çok sağlıklı bir takımımız yok. 4-5 senedir lige erken havlu atıyoruz. Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik. Bu sene de aynısı olabilir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Önümüzde uzun ve zor bir yol var"

Üzgün olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "İyi geçmesini beklediğimiz bir maç vardı ama futbolda maalesef böyle enteresan olaylar oluyor, 3 dakikada 3 gol yiyoruz. Golü atmışken, daha iştahlı olmamız gerekirken savunma zaafları, yenilen basit goller, bir sürü şey söyleyebiliriz. Önümüzde uzun ve zor bir yol var. Elimizden geldiğince telafi etmeye çalışacağız. Ne kadar telafi ederiz bilmiyorum. Çok çalışıyoruz. Mili arada iyi antrenmanlar yaptık. Ama futbolda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

"Çok konuşulacak konu var"

Tecrübeli teknik adam, camianın beklentilerine cevap verecek bir takım olmadıklarının da altını çizdi. Sergen Yalçın, "Çok konuşulacak konu var ama zamanı değil. Yeni başlamış bir sezon, camiamızın bir beklentisi var. Beklentiye cevap verecek pozisyonda değiliz. Oyun tatmin edici değil. 3-1 kazandığımız maçtan sonra da oyundan memnun değildik. Sezon başından beri beklenti var ama beklentiye cevap veremeyen bir oyuncu grubu var. Teknik ekip ne kadar içinde bilmiyorum ama biz de şu an içinde olduğumuz için tek sorumlu benim tabii" şeklinde konuştu.

"İkinci yarılarda oyundan düşüyoruz"

Müsabakaların ikinci yarılarında oyundan çok düştüklerine dikkat çeken Yalçın, "Çözmeye çalışıyoruz. Devre arası oyuncularla çok konuştuk. Futbol zor bir oyun. 3 dakikada da 2 gol yemek zor şeyler. Uzun ve zor bir yol var önümüzde. Umarım bundan sonrası bizim için daha iyi olur" diye konuştu.

"Taylan Bulut sezonun ilerisinde oynayacaktır"

52 yaşındaki teknik adam, Taylan Bulut'un neden maç kadrosuna alınmadığıyla ilgili bir soruya, "Taylan çok genç bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. İşler kötü gittiği zaman oynamayan oyuncular gündeme gelir. Genç bir oyuncu. Oynayacak süre bulur. Şu an Gökhan ve Svensson üzerinden gidiyoruz ama sezonun ilerisinde oynayacaktır" cevabını verdi.

"İçeriden kaptan üretmeyi uygun bulduk"

Yeni takım kaptanlarının Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi olmasına ilişkin kararı nasıl verdiklerini de açıklayan Sergen Yalçın, "Necip Uysa ile Mert Günok takımın en büyükleri. Onlar zaten her zaman kaptanlar. Ama bize sahanın içerisinde bir kaptan lazımdı. Kaleci ceza sahasını terk edemiyor. Kalecinin kaptan olması sıkıntı gibi duruyor. Bize saha içinde oynayan bir kaptan lazım. Çok önemsenecek bir konu değil. İçeriden kaptan üretmeyi uygun bulduk" dedi.

"Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik"

Yalçın, devre arası transfer dönemi için bir takım hazırlıklar içinde olduklarını ancak transfer dönemi için konuşmanın erken olduğunu belirtti. Sergen Yalçın, "Takım düzelir ama görünen çok sağlıklı bir takımımız yok. Oyun anlamında sorunlar yaşıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Devre arası için erken. Mutlaka düşündüğümüz oyuncular, değerlendireceğimiz şeyler var ama şu an erken. 4-5 senedir lige erken havlu atıyoruz. Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik. Bu sene de aynısı olabilir. Futbol bu, futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Uzun ve zor bir yoldayız. Umarım bu yolda sorunları çözüp, taraftarın istediği daha baskılı ve daha iyi oynayan bir takım oluşturabiliriz. Her maçta 3-4 oyuncuya kramp giriyor ve sakatlıktan dolayı değişiklikler yapıyoruz. Çok inişli çıkışlı bir grafik var. Umarım zamanla gelişiriz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL