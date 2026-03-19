Haberler

Sergen Yalçın: "Ligde çok fazla hedefimiz olduğunu düşünmüyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, özellikle Galatasaray mağlubiyetinden sonra ligde hedef koymalarının zor olduğunu söyledi. Yalçın, Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini de dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Derbi mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay olmuyor"

Milli takım arasından önce kazanmanın önemine değinerek sözlerine başlayan Yalçın, "Derbi mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay olmuyor. Oyuncularımız 2 maçta da iyi performans gösterdiler. Bugün de erken gol bulduk. Skor sıkıntılı görünse de oyuna baktığımızda rakibin neredeyse pozisyonu yok. İkinci yarı 3-4 net pozisyon yakaladık. Orada kaleci şansıydı. 2-1'lik skor bizim için sevindirici. Yolumuza kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Kupası hedefimiz var"

53 yaşındaki teknik adam, Galatasaray derbisinde alınan maçtan sonra ligde hedef koymalarının zor olduğunu dile getirerek, "Eğer derbiyi kazansaydık şu anda ilk 3 içine girme ihtimalimiz yüzde 90'dı. Belki ilk ikide bitirebilirdik. Ama o maçtan sonra sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralar için başkasının ayağına bakıyoruz. Ligde çok fazla hedefimiz olduğunu düşünmüyorum. Hedefimiz kalan 7 maçı da kazanmak. Türkiye Kupası hedefimiz var. Orası bizim için Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Bizim için çok daha önemli orası" şeklinde konuştu.

"Bugünkü maçta hiç memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı"

Hem sezon genelinde hem de bugün hakem yönetimlerinden memnun olmadığına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Ama maalesef işler pek iç açıcı değil. Bugünkü maçta da maalesef hiç memnun olmadığımız bir yönetim vardı. Belki diğer takımlar da memnun değillerdir. Derbide yaşanan olaylar kuralların uygulanmaması.. Bana da uygula, herkese uygula. Ama sezon başında beri ciddi problemler yaşıyoruz. hakemlerle ilgili. Biz Beşiktaş camiası olarak çok dertliyiz bu konuda. İnşallah önümüzdeki sene böyle olmaz. Bizim planlarımız var, onların altında ezilmek istemiyoruz. Hakem arkadaşlarımıza da güvenimiz tam olsun istiyoruz, dürüstçe maç yönetsinler istiyoruz" diye konuştu.

"Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz"

"Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz" diyen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunun içinde olduğu maddi durum sağlıklı değil. Kulüplerin bu bütçeleri karşılaması kolay değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak. Taraftarlar oyunculardan mutlu olduğuna göre demek ki doğru kararlar vermişiz. Kulübü ekonomik olarak zor duruma düşürmek istemiyoruz. En doğru şekilde doğru oyuncu ve doğru rakamı yan yana getirmeye çalışıyoruz. Transferde yüzde 50 her zaman başarıdır. Bizim çalışan ekibimiz bu yüzdenin çok üzerinde şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

