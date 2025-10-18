Haberler

Sergen Yalçın: 'Telafi etmeye çalışacağız'

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'ne kaybettikleri maç sonrası üzgün olduklarını belirterek takımın zorlu bir sürecin içinde olduğunu ve telafi için çalıştıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Üzgünüz. İyi geçmesini beklediğimiz bir maç vardı ama futbolda böyle enteresan olaylar oluyor. 3 dakikada 2 gol yiyoruz. Gol attıktan sonra iştahlı oynamamız gerekirken savunma zaaflarıyla basit goller yedik. Söylenecek fazla bir şey yok. Gerçekten önümüzde uzun ve zor bir yol var. Telafi etmeye çalışacağız. Ne kadar telafi ederiz onu şu anda bilemiyorum. Çok çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yaptık milli takım arasında ama böyle şeyler futbolda oluyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın şu anda taraftarın beklentisine cevap verecek durumda olmadığını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Konuşacak çok konu var ama zamanı değil. Yeni başlamış bir sezon. Camianın beklentisi var. Takım da biz de beklentiye cevap verecek pozisyonda değiliz. Oynanan oyunlar tatmin edici değil. 4-0 kazandığımız maçtan sonra da oyundan memnun değildik. Beklentiye cevap veremeyen bir takım ve teknik ekip var. Tek sorumlu benim. Söylenecek en güzel cümle, önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. İkinci yarıda oyundan çok düşüyoruz. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Nedeni bilsek zaten problem olmayacak. Devre arasında oyuncularla çok konuştuk. Gollerde şanssızlıklar vardı, birini biz attık. Umarım bundan sonrası bizim için daha iyi olur."

Beşiktaş'ta devre arasında bazı değişikliklerin olabileceğini söyleyen Yalçın, "Takım düzelir, bununla ilgili sorun olacağını düşünmüyorum. Çok da sağlıklı bir takımımız yok. Oyun anlamında sorunlar yaşıyoruz. Biz de oyuncular da bunu çözmeye çalışıyor. Devre arasıyla ilgili bir planlama yapmadık. Mutlaka değiştireceğimiz bazı şeyler var. Biraz zaman verip beklemek lazım. 4-5 yıldır lige erken havlu atıyoruz. Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik. Çok zorlanıyoruz bu konuda. Bu sene de aynı gidişat olabilir. Futbolda her şey olabilir. Çok uzun ve zor bir yoldayız. İleriki süreçlerde sorunları çözüp camianın istediği güçlü, baskılı oynayan bir takım oluşturmak için çalışıyoruz. Her maç 3 oyuncuya kramp giriyor ve sakatlıktan dolayı değişiklik yapıyoruz. Çok inişli çıkışlı bir grafik var. Umarım zamanla gelişiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Taylan Bulut'un forma giyememesiyle ilgili soruya Sergen Yalçın, "Taylan çok genç bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. Kayserispor maçından sonra da Svensson'la oynadık. İşler kötü gittiği zaman oynamayan oyuncular gündeme gelir. Bunlar çok normal. Oynayacak süre bulur ileride. Önümüzdeki süreçte oynayacak zaman mutlaka bulur. Gökhan ve Svensson üzerinden gidiyoruz ama sezonun devamında mutlaka bir yerlerde oynayacaktır." cevabını verdi.

Beşiktaş'taki kaptanlık değişikliğiyle ilgili de konuşan Yalçın, kalecilerin kalesini terk etmesi durumunda kart gördüğünü vurgulayarak, "Necip ve Mert zaten takımın yaş olarak en büyükleri. Onlar zaten her zaman takım kaptanı. Takım içinde de kaptan lazımdı. Kalecinin kaptan olması biraz sıkıntılı. Çok önemsenecek bir şey değil. Mert kaleci, kale dışına çıkınca kart görüyor. İçeriden bir kaptan üretmeyi uygun bulduk." ifadelerini kullandı.

