Sergen Yalçın: 'Rahat Bir Galibiyet Oldu'

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Geçen hafta ağır bir mağlubiyet almıştık. Bugün kazanıp tekrar hem moral motivasyon olarak hem de bundan sonrası için pozitif anlamda değer katacağını düşündüğümüz bir maçtı. Rahat bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynayacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibarıyla kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ