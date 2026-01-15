Haberler

Sergen Yalçın: "Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından transferle ilgili beklentilerini paylaştı. Yalçın, kadroya 2-3 yeni oyuncu katabileceklerini belirtti ve mevcut kadro planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer konusunda final görüşmelerini yaptıklarını ve önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadrolarına katabileceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugün oynanan oyun performans ve skor kabul edilebilir seviyede, memnunuz. Kupada devam etmek istiyoruz. Bizim için değerli Türkiye Kupası. İnşallah devamında iyi bir yerlere gelebiliriz" diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz"

Gelecek planlamalarında olmayan oyuncularla yollarını ayırdıklarına dikkat çeken Yalçın, "Bir tek Paulista ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamamızda yoktu. Daha belki 1-2 oyuncu ayrılacak. Rafa Silva'nın durumu var, o da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için çalışıyoruz. 2-3 aydır Serkan ile beraber Avrupa'da oyuncu izliyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Biz takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Bu hem ekonomik hem oyuncu kalitesi açısından kolay değil. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Ama iş netleşmeden transfer oldu diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Necip'in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü"

Mert Günok ve Necip Uysal hakkında verilen kadro dışı kararlarını kendisinin verdiğine dikkat çeken 53 yaşındaki teknik adam, "Svensson, Jurasek gelecek planlamamızda yoktu. Paulista ile sezon sonu ayrılmayı planlıyorduk ama ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Necip ve Mert konusunda ayrılmak zorundaydık. Camiamıza hizmet etmiş oyuncular, orada algı yanlış oldu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk. Onun kontrolüne bıraktık. O da ben oynamak istiyorum demiş. Ama biz kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Necip kulübe hizmet etmiş ama artık işin karşı tarafına geçmek zorunda. Necip'in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü. Tek taraflı konuşması, hocayı aradım ulaşamadım demesi. Bir karar verilmiş ve uygulamaya konulmuş. Biz bir planlama yapıyoruz ve kararı oyunculara bıraktık. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Bunda bir art niyet yok" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz"

Önümüzdeki senenin transferlerini yapmak için çalıştıklarını belirten Yalçın, "3-4 aydır 100 tane oyucu izlemişizdir. Biz katkı sağlayacak oyuncu istiyoruz. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Kulüplerin gönderdiği oyuncuları değil, kendi istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Artık final bölümünde geldik. Yüzde 95'e 5'tir bu ihtimal. 5 de önemlidir. Şu oyuncu gelecek diye cümle kuramam. Yönetim de transferle ilgili uğraşıyor. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapabiliriz. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi 'terör örgütü' listesine aldı

İsrail'den yeni İran hamlesi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap