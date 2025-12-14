Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Hakemlerin ve VAR'dakilerin kararları bizim açımızdan tam bir faciaydı. Üzülmüyoruz, 1 puana seviniyoruz." dedi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk bölümlerine bakıldığında rakiplerin iç saha avantajıyla baskı yapmaya çalıştığını belirterek, "1 ve 6. dakikada iki sarı kart çıktı hakem arkadaştan, oyuncularımızın mücadele dirençlerini kaybetti. Korkudan ikili mücadeleye girememeye başladılar. Devamında gol geldi bizim tarafımızdan 2'nci gol geldi. 2-1 oldu 3. golü bulduk." şeklinde konuştu.

Sonrasında maçın kendileri için daha rahat geçeceğini düşündüklerini ifade eden Yalçın, şu görüşleri paylaştı:

"Sonrası bizim için daha rahat bir maç gibi duruyordu. Orda da VAR devreye girdi. El Bilal Toure'nin pozisyonu çok ağır bir karardı. Rakip doğal olarak 11-10 çok baskı yaptı bize. Savunma yapmak zorunda kaldık. 4-2 olacak pozisyonlar da bulduk ama bunları değerlendirmedik. Maç 3-3 bitti. Bizim için buradan alınmış 1 puan senaryonun karşısında çok normal gibi duruyor. Maalesef maçtan çok bize bir tiyatro oyunu gibi geldi. Hakemlerin ve VAR'dakilerin kararları bizim açımızdan tam bir faciaydı. Üzülmüyoruz, 1 puana seviniyoruz."

"Bu akşamki maç bana göre bir tiyatro oyunuydu"

"Trabzonspor deplasmanı, ligin en zor deplasmanlarından biri." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Coşkulu bir taraftar önünde oynadık. İki takımın oyuncuları da iyi mücadele etti. Kulübeye baktığımızda bizim forvet değiştirecek oyuncularımız yok. Merkez orta saha ve savunma oyuncularını değiştirebiliyoruz. Hamle yapacak şansımız sıkıntı bizim. Kolay bir durum değil. 3-1'den sonra hakemlerin maçı dengeye getirmek için Toure'ye verilen kırmızı kart maalesef Türk futbolunun açı gerçeğiydi. Bir maç ancak bu şekilde dengeye getirilebilir. Ben Beşiktaş tarafını konuşuyorum. Bizim için sağlıksız bir karardı. 11-10'da biz normal klasik bir savunma yapıyoruz. Verilen kartlar Beşiktaş camiasına yapılmış çok büyük bir ayıptı. Derbi maçlarında 11-10 karşı tarafı çok zayıflatır. Buna rağmen 4. golü bulacak pozisyonlar da yakaladık. Oyuncular bu akşam çok iyi mücadele etti ama bu akşamki maç bana göre bir tiyatro oyunuydu."

Maçın 7 dakika uzatılmasına rakip takımdan gösterilen tepkiye ilişkin soruya Sergen Yalçın, "Geçen hafta bizim Gaziantep maçının ikinci yarısı tam 19 dakika oynanmış. Böyle bir bilgi vereyim. Hem Türk futbolunun gelişiminden bahsediyorlar. Her tedavi olan 5 dakika almış. Bugünkü maç bana göre güzel maçtı. İki takımın oyuncuları da iyi mücadele ettiler. Trabzonspor geriden gelip oyunu çevirmek için iyi mücadele etti. Saha içiyle herhangi bir sorunumuz yok. Hakem arkadaşlar devreye girdi. Oyun doğallığının dışına çıktı. Hakemler maçın değişmesinde büyük rol oynadılar diyebilirim. Bu bizim tarafımızdan net." yanıtını verdi.

Yalçın, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi ile ilgili soru üzerine de "Son haftalarda çok iyi oynuyor. Başarılı ve Trabzonspor'a katkı veriyor. Bir oyuncu bir yerde başarılı olamıyorsa başka bir yerde başarılı olmayacak diye bir şey yok. Bazen kan değişikliği çok önemlidir. Muçi de iyi oynuyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim açımızdan Muçi ile ilgili bizim bir tasarrufumuz yok. Kadromuzda düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde veremediği performansı Trabzonspor'da veriyor demek ki. Biz bu akşam maçı analiz ettiğimiz zaman 1 puanı kurtardığımıza seviniyoruz." ifadelerini kullandı.