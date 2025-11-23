Sergen Yalçın: "Kazanma alışkanlığımız yok, moralimiz bozuk"

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Takımın kazanma alışkanlığı elde edemediği için morali bozuk. 2-0 önde olduğumuzda bile tedirginlik yaşıyorlar. Bunu oyuncularla konuştuk ama futbolda bunlar başa gelebilir" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, maç hakkında yaptığı değerlendirmede "İlk 15-20 dakika dengeli geçti. Sonra oyun kontrolü bize geçti. Pozisyonlar bulmaya çalıştık. VAR orta hakemi çağırıyor, orta hakem VAR'a gidip kendi yorumunu katıyor ve penaltıyı iptal ediyor. Bunlar herhalde çok fazla olmuyor Türkiye'de. VAR çağıracak ve hakem iptal edecek. Enteresan! Bu kadar işin arasında bir de hakemle uğraşıyoruz. Hakemliklerini bizim maçlarımızda kanıtlamaya çalışıyorlar. Diğer maçlarda VAR çağırınca penaltı iptal olmuyor. 2'nci yarıda da kontrol bizdeydi. Öne geçtik ve öne geçince klasik her maç olduğu gibi oyundan kopma ve oyunu rakibe verme durumu oluyor. Bireysel hatadan gol yedik. Bireysel hatadan gol yemenin bir çalışması yok. Gol yiyince psikolojimiz bozuldu ve taraftarı da kaybettik. 2'nci golü de yiyebilirdik. Skor 1-1 bitti. Ne denebilir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'SAMSUN'U DA TEBRİK ETMEK LAZIM'

Sergen Yalçın takımın kazanma alışkanlığının olmadığına dikkat çekerek, "Takımın kazanma alışkanlığı elde edemediği için morali bozuk. 2-0 önde olduğumuzda bile tedirginlik yaşıyorlar. Bunu oyuncularla konuştuk ama futbolda bunlar başa gelebilir. Samsun'u da tebrik etmek lazım. İyi kadro kurdular. Ülkemizi de iyi temsil ediyorlar" diye konuştu.

'OYUNCULARIN MAÇ KAZANMA ALIŞKANLIĞI OLMAYINCA BU DURUMLAR NORMAL'

Rafa Silva'nın takımı etkilemiş olma durumu hakkında sorulan soruya Yalçın, "Rafa Silva'dan takım etkilenmiş olabilir ancak üst düzey bir etki değildir bu. Oyuncu maça çıkınca sadece oyunu düşünür. Oyuncuların maç kazanma alışkanlığı olmayınca bu durumlar normal. 4-5 senedir aynı problem yaşanıyor. Bir türlü istenilen duruma çıkamıyoruz. Çocuklar iyi mücadele ediyor. Rakibe pozisyonlarda verdik. Oyuncularımızın psikolojisi bozuluyor. Zamanla düzeleceğini umut ediyorum. Oyunun zor olacağını zaten düşünüyorduk. Sıkıntılar yaşıyoruz ama zamanla düzelecektir" dedi.

'ŞU AN MEVCUT KADROYLA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

1-2 transfer dönemine ihtiyaç duyduğunu söyleyen 53 yaşındaki teknik adam, "Takımın fiziksel olarak güçlendiğini söyleyebilirim. Bazı sıkıntıları çözmek kolay değil. 1-2 transfer dönemi lazım bunun için. Rafa sezon başında herkesin umut beslediği oyuncuydu ama bu oyuncuyu kaybettik. Oyuncu anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Biraz zaman olursa neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şu an mevcut kadroyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.