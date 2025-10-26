Haberler

Sergen Yalçın: Taraftar Sabırlı Olmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların yanına gitti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların yanına gitti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırırken 52 yaşındaki teknik adam, soyunma odasından gelerek taraftarlarla görüştü.

Açıklama yapmanın zor olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Biz böyle gitmesini tabii ki istemiyoruz ama sonuçta oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Önümüzde kolay bir sezon yok. Siz de benim gibi mevcut durumun farkındasınız. Anlayın, her şeyi burada anlatamam ama kolay değil. Her maçı kazanmak için söz veriyoruz. Lütfen biraz sabırlı olun ve destek verin. Keşke her şey sizin anlattığınız kadar kolay olsa ama olmuyor. Biraz zaman, sabır lazım. İnşallah Fenerbahçe maçında sizin istediğiniz olur ve telafi ederiz. Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Her zaman iyi günde, kötü günde diye bağırıyorsunuz. Benle iyi günü de kötü günü de gördünüz. Benden bir isteğiniz varsa da söyleyin. Ben de oyun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı taraftarlar ise "Biz size inanıyoruz. Galibiyet, mağlubiyet önemli değil. Biz ruh istiyoruz. Çaba göremiyoruz. Oyun istiyoruz." diye konuştu.

Görüşmenin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, soyunma odasına döndü.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu

Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu
Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi

Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.