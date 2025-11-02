Haberler

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye Karşı İlk Mağlubiyetini Aldı

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sarı-lacivertlilere karşı ilk mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Fenerbahçe'ye karşı ilk mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da sarı-lacivertli takıma karşı ilk kez kaybetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 3'ü iç saha, 1'i de deplasman olmak üzere 4 Fenerbahçe derbisinde kulübede yer alan 52 yaşındaki teknik adam, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
