Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Gaziantep FK müsabakasında tek değişiklik yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Gaziantep FK müsabakasında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre kırmızı-siyahlılar karşısında 11'de tek değişiklik yaptı. Yalçın, sol bekte David Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a formayı teslim etti.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyahlı-beyazlılar Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Yedeklerde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

Felix Uduokhai, kadroda yer almadı

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai, kırmızı-siyahlı takıma karşı görev yapamadı. Uduokhai, dünkü antrenmanda da yer almamıştı.

Rafa Silva yine yok

Siyah-beyazlı takımda Portekizli oyuncu Rafa Silva, Gaziantep FK maçında da formasından uzak kaldı. Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev almadı.

Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

Dolmabahçe'de şehit polis aileleri unutulmadı

Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016'da o zamanki ismiyle Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Bursaspor müsabakasının ardından gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polislerin ailelerini Gaziantep FK mücadelesinde stadyumda ağırladı.

Öte yandan maç öncesi gerçekleşen seronomiye de şehit polislerin çocukları çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
