Sergen Yalçın'dan Hakem Eleştirisi: VAR Tartışması Sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın hakemini eleştirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "15-20 dakikalık bölüm dengeli geçti. Sonra kontrol bize geçti. Rakibi yarı sahada tuttuk. Pozisyonlar bulmaya çalıştık. VAR'ın devreye girdiği bir penaltı pozisyonu var. VAR hakemi 'penaltı' diye çağırıyor, hakem kendi yorumunu katıp penaltı olmadığına karar vererek iptal ediyor. Bunların Türkiye'de çok olduğunu düşünmüyorum. VAR o pozisyonu inceleyip hakemi çağırıyor. Enteresan. Bu kadar işin arasında bir de bunlarla uğraşıyoruz. Hakem arkadaşlar hakemliklerini bizim maçlarda kanıtlamaya çalışıyor. Diğer maçlarda böyle şeyler olmuyor." diye konuştu.

Yine bireysel hatayla puan kaybettiklerini ifade eden Yalçın, "Bilal'in pozisyonunda bu sefer penaltı verdi, öne geçtik. Öne geçtikten sonra klasik bir şekilde öne geçip oyundan kopma oyunu rakibe verme durumu yaşadık. Bu kadar bireysel hata arka arkaya kaç kere olur bilmiyorum. Futbolda bunun bir önlemi yok. Şanssızlık diyelim. Yediğimiz golden sonra psikolojimiz bozuldu. Taraftarı da kaybettik. İkinciyi de yiyebilirdik. Takım kazanma alışkanlığı elde edemeyince oyuncuların psikolojisi bozuk oluyor. 2-0 öne geçince bile oyuncularda 'yine mi gol yiyeceğiz' gibi tedirginliği var. Olmaması gereken bir tedirginlik bu. Futbolda bunlar insanın başına gelebiliyor. Samsunspor iyi bir kadro kurmuş. Samsunspor'un zayıf bir takım olmadığını belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Rafa Silva gündeminin siyah-beyazlı oyuncuları çok büyük bir şekilde etkilemediğini kaydeden Yalçın, "Kısmen etkilemiştir. Hakem düdüğü çalınca oyuncular sahada bir şey düşünmez, en iyi performansı vermeye çalışır. Çok etkilendiklerini düşünmüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın sorunlarının çözülemeyecek olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Oyuncuların maç kazanma alışkanlığı olmayınca güven sorunu olduğu gerçek. Beşiktaş gibi bir camiada oynuyorsanız her zaman hedefi şampiyonluk olan bir takımda geride kalıyorsanız, bir türlü camianın beklediği hedef doğrultusunda hareket edemiyorsunuz. Bunun birçok sebebi var. Son dönemlerde fiziksel olarak takımın güçlendiğini söyleyebilirim. İyi mücadele ediyorlar, koşuyorlar. Bazı sıkıntıları çözmek kolay değil. Sıkıntıları çözmek için 1-2 transfer dönemi lazım. Rafa Silva herkesin ümit bağladığı bir oyuncuydu. Onu kaybettik. Orkun'un 2 maçlık cezası vardı. O da bizim için önemli bir oyuncu. Zaman lazım. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Şu an önümüzde bunları çözecek durum yok. Mevcut kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapıyoruz. Futbolda bazen sonuçlar gelmeyebilir. Düzeltilemeyecek problemler değil."