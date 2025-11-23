Haberler

Sergen Yalçın'dan Hakem Eleştirisi: VAR Tartışması Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Samsunspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Sergen Yalçın hakemin VAR kararını eleştirdi. Takımın bireysel hatalarla puan kaybettiğini vurgulayan Yalçın, zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın hakemini eleştirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "15-20 dakikalık bölüm dengeli geçti. Sonra kontrol bize geçti. Rakibi yarı sahada tuttuk. Pozisyonlar bulmaya çalıştık. VAR'ın devreye girdiği bir penaltı pozisyonu var. VAR hakemi 'penaltı' diye çağırıyor, hakem kendi yorumunu katıp penaltı olmadığına karar vererek iptal ediyor. Bunların Türkiye'de çok olduğunu düşünmüyorum. VAR o pozisyonu inceleyip hakemi çağırıyor. Enteresan. Bu kadar işin arasında bir de bunlarla uğraşıyoruz. Hakem arkadaşlar hakemliklerini bizim maçlarda kanıtlamaya çalışıyor. Diğer maçlarda böyle şeyler olmuyor." diye konuştu.

Yine bireysel hatayla puan kaybettiklerini ifade eden Yalçın, "Bilal'in pozisyonunda bu sefer penaltı verdi, öne geçtik. Öne geçtikten sonra klasik bir şekilde öne geçip oyundan kopma oyunu rakibe verme durumu yaşadık. Bu kadar bireysel hata arka arkaya kaç kere olur bilmiyorum. Futbolda bunun bir önlemi yok. Şanssızlık diyelim. Yediğimiz golden sonra psikolojimiz bozuldu. Taraftarı da kaybettik. İkinciyi de yiyebilirdik. Takım kazanma alışkanlığı elde edemeyince oyuncuların psikolojisi bozuk oluyor. 2-0 öne geçince bile oyuncularda 'yine mi gol yiyeceğiz' gibi tedirginliği var. Olmaması gereken bir tedirginlik bu. Futbolda bunlar insanın başına gelebiliyor. Samsunspor iyi bir kadro kurmuş. Samsunspor'un zayıf bir takım olmadığını belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Rafa Silva gündeminin siyah-beyazlı oyuncuları çok büyük bir şekilde etkilemediğini kaydeden Yalçın, "Kısmen etkilemiştir. Hakem düdüğü çalınca oyuncular sahada bir şey düşünmez, en iyi performansı vermeye çalışır. Çok etkilendiklerini düşünmüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın sorunlarının çözülemeyecek olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Oyuncuların maç kazanma alışkanlığı olmayınca güven sorunu olduğu gerçek. Beşiktaş gibi bir camiada oynuyorsanız her zaman hedefi şampiyonluk olan bir takımda geride kalıyorsanız, bir türlü camianın beklediği hedef doğrultusunda hareket edemiyorsunuz. Bunun birçok sebebi var. Son dönemlerde fiziksel olarak takımın güçlendiğini söyleyebilirim. İyi mücadele ediyorlar, koşuyorlar. Bazı sıkıntıları çözmek kolay değil. Sıkıntıları çözmek için 1-2 transfer dönemi lazım. Rafa Silva herkesin ümit bağladığı bir oyuncuydu. Onu kaybettik. Orkun'un 2 maçlık cezası vardı. O da bizim için önemli bir oyuncu. Zaman lazım. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Şu an önümüzde bunları çözecek durum yok. Mevcut kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapıyoruz. Futbolda bazen sonuçlar gelmeyebilir. Düzeltilemeyecek problemler değil."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri

Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Zelenskiy'i kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.