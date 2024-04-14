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Sergen Yalçın: 'Bizim için çok sağlıklı bir oyun olmadı'

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- Sergen Yalçın: "Bizim için çok sağlıklı bir oyun olmadı"

RİZE - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok sağlıklı bir oyun olmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bizim için çok sağlıklı bir oyun olmadı. Oyuna iyi başladık. Rizespor kendi sahasında kalmayı tercih etti. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi ama hücum yaparken kaptırdığımız basit toplar maalesef sonuçları bizim için ağır oldu. Rakibe fazla sayıda pozisyon verdik. Çok kontratak imkanı verdik. Çok fazla sayıda top kaybettik. Rakibi açmakta çok zorlandık. İyi kapattılar. Zaten iç saha performansı iyi olan bir takımla oynadık. Onları da tebrik ediyorum. Kendi adımıza kötü bir gün geçti. Uzun maratonda Anadolu takımlarında her zaman bu tür sonuçlar doğabiliyor. Bunlar çok da abartılı sonuçlar değil. Bu herkes için geçerli. Buradan çıkarmamız gerekeni çıkarıp kalan 6 haftada ligi en iyi şekilde nasıl bitirebiliriz Onun planlarını yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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