Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Dolmabahçe'ye Galibiyetle Döndü
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçında Rams Başakşehir'i mağlup ederek 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye galibiyetle döndü.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk galibiyetini aldı. 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan 52 yaşındaki teknik adam, 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye 3 puanla dönmüş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
