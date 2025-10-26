Sergen Yalçın: 'Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek deliliktir'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından siyah-beyazlıların kendisinden sonra 9 teknik adam değiştirdiğini belirterek, "Aynı şeyleri yapıp da farklı sonuç beklemek deliliktir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, kendisinin de sonuçtan memnun olmadığını ifade ederek, "Oyuna iyi başladık. Bizim için güzel bir gece olacak gibiydi. Erken gol bulduk, öne geçtik. Ardından penaltı kaçırdık ve hemen ardından gol yedik. İkinci yarı 3-4 pozisyona girdik. Gol yapamadık. Rakiplerimiz pozisyona girmeden gol atıyor. Bu konuda şanssızlık yaşıyoruz. Her şeyi tabii ki şans faktörüne bağlayamayız. Ciddi bir zaman harcıyoruz ekiple. Kolay değil. Önümüzdeki maçta derbi maçta Fenerbahçe ile oynayacağız. O maça da iyi hazırlanacağız. İnşallah alacağımız sonuçla kendimizi camiaya ve taraftara affettireceğiz" diye konuştu.

"Bu bugünün sorunu değil"

Siyah-beyazlı camianın istediği sonuçları alamadığının farkında olduğunu belirten Yalçın, "Bu bugünün sorunu değil. Yaklaşık 4-5 senedir üstüne koyarak ilerleyen bir süreç. Tabii ki ben bunu çözmeye geldim, bu donanıma da sahibim. Ama sorunumuz hemen çözümlenebilecek bir durum değil. Geldiğimde '3-4 transfer dönemi gerekli' dedim. Ekip olarak muazzam çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz büyük takım grafiği çizmiyoruz"

Haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili ise Sergen Yalçın, "Derbileri herkes kazanmak ister. Taraftarımızın beklentisi de tabii ki o yönde. Çok iyi çalışıp kazanmak istiyoruz. Biz büyük takım grafiği çizmiyoruz. Gidişatımız iyi değil. En iyisini yapmaya çalışıyoruz fakat durumumuz bu. Bunu hemen yarın çözemeyiz, zaman lazım. Sonuçta burası büyük bir camia. Bize ne kadar zaman verirler bakacağız" ifadelerini kullandı.

Pozisyona girilmesine rağmen skor üretmekte zorlandıklarının hatırlatılması üzerine Sergen Yalçın, "Biz çok iyi mi oynuyoruz? Hayır. Bunu kabul ediyoruz ve düzeltmek için çalışıyoruz. Ama altıpastan 5-6 top kaleye girmiyorsa ben ne diyeyim? O benim değil oyuncunun işi" açıklamalarında bulundu.

"Aynı şeyleri yapıp da farklı sonuç beklemek deliliktir"

Yeni bir futbol yapılanmasını siyah-beyazlı takımın scout şefi Eduard Graff ile mi yoksa kendi ekibiyle mi yapacağına yönelik soruya Yalçın, "Onların yaptığı işi görüyorsunuz zaten. Üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Bu futbol zor bir oyun. Bize zaman lazım diyorum. Ben bunu çözerim ama zaman lazım. Yarın da çözemem. Benim için asıl olan Beşiktaş. Bütün kupaları alınca 3 ay duramadım. Benden sonra 9 hoca değişmiş burada. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek deliliktir" diye cevapladı. - İSTANBUL