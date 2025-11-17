Sergen Yalçın Anjiyo Operasyonu Geçirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.