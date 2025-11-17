Sergen Yalçın Anjiyo Operasyonu Geçirdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın sağlığının en kısa sürede düzelmesi temenni edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor