Şeref Eroğlu: "Türk güreşine yeni gençleri kazandırmaya devam edeceğiz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Türk güreşine yeni gençleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'daki Başakşehir Spor Kompleksi'nde, 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen U17 Dünya Güreş Şampiyonası dün yapılan son müsabakalar ile tamamlandı. Milli sporcular, turnuvayı 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı. Organizasyonun kapanışında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın sona erdiğini ve kupaların sahiplerini bulduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Eroğlu, "Serbest stille bitirdik. Burada grekoromen stilde Cemal Yusuf Bakır'la altın madalyayı aldık. Burada 3 tane gümüş madalyamız var. Duygu, Eylem ve 92 kilo serbest stilde Eyyüp Çetin gümüş madalyaya uzandı. 4 tanede bronz madalyamızla birlikte toplam 8 madalya ile bu şampiyonayı tamamlamış olduk. Geçen sene 6 madalya almıştık, bu sene 8 oldu. Adım adım gidiyoruz. Biz geldiğimiz günden beri alt yaş kategorisinin önemli olduğunu söylüyoruz. Bu yaş kategorisinde hemen bir seferberlik ilan edeceğiz ve önümüzdeki sene bu sayıyı yüzde 30 arttırmamız lazım. Altın madalyaları arttırmalıyız. Buna gücümüz ve enerjimizde var. Ben burada madalya alan 8 sporcuyu, aynı zamanda toplamda yarışan 30 sporcumuzu, heyetlerimizi, antrenörlerimizi, hocaları ve doktorlarımızı kutluyorum. Kazasız bir şekilde şampiyona atlattık. 8 sporcu artık bizim portföyümüze girdi. Türkiye Güreş Federasyonu olarak bunlar artık bizim takibimizdeler" ifadelerini kullandı.

Serbest stil 110 kilogramda altın madalya kazanan Cemal Yusuf Bakır'ın son yılı olduğunu ve artık gençler kategorisinde yarışacağını söyleyen Eroğlu, "Artık orada spor hayatına devam edecek. Bunlar bizim için önemli kazanımlar oldu. Güzel maçlar oldu. Bu çocuklarla birlikte, seneye yenileri aralarına katarak milli takımlarda yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi, şampiyona demek madalya demek, yeni fırsatlar demek. Bu gençlerin kendilerini göstermeleri demektir" dedi.

"Geçen sene olduğunu gibi Türk güreşi olarak iddialıyız"

Birkaç gün önce Türkiye Güreş Federasyonu'nun 100. yılını kutladıklarını hatırlatan Şeref Eroğlu, "Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, yemeğimize katıldı. Güzel bir konuşma yaptı. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasını da kutladık. Başkanımız, önce Sırbistan'da kotaları alacaksınız, sonra olimpiyat oyunlarında altın madalyaları alacağız dedi. Bizim o enerjimiz ve gençliğimiz var. O mücadelemiz bizde ve sporcularımızda da var. Amaç ve hedef 16 Eylül'de Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Büyükler Dünya Şampiyonası'yla başlıyor. Takımların zaten kampta ve çalışıyorlardı. Bununla ilgili sıkıntı yok. İlk güne Şampiyon Taha Akgül'le başlıyoruz ve şampiyonayı açıyoruz. Geçen sene olduğunu gibi Türk güreşi olarak iddialıyız. Burada kota alabilmeleri için sporcularımızın ilk 5'e girmesi önemli oluyor. Ancak kotadan önce hedefimizde altın madalya ve madalyalar var. Paris Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir adımı geride bırakmış olacağız" şeklinde konuştu.

"2024 Mayıs'ta olimpiyat için son kota turnuvası bu salonda olacak"

Dünya Şampiyonası tamamlandıktan sonra Paris Olimpiyatları için son kota turnuvasının tekrar İstanbul'da olacağını belirten Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, "Dünya Şampiyonası'nda herhangi bir sıkıntı olduğunda, 2024 mayıs ayında tekrardan olimpiyata katılacak son kota turnuvası bu salonda olacak. Dünya Güreş Birliği Başkanı'ndan rica ettik ve o da bizi tercih etti. Organizasyonlarda Türkiye olarak bir numaradayız. Kota için oraya bırakmak istemiyoruz ama orası bizim için çıkış noktası olacak. Bu zamana kadar amaç sadece olimpiyata katılacak sporcu sayılarının çoğaltılması ve ilk Dünya şampiyonasında mümkün olduğunu kadar madalya almaktır" diye konuştu.

"Türk güreşine yeni gençleri kazandırmaya devam edeceğiz"

Şampiyonada 3 altın, 4 gümüş bronzlarla beraber 10 madalya beklediklerini sözlerine ekleyen Şeref Eroğlu, 8'de kaldık ama Ebubekir'in bronzu bize göre altın madalyadır. Duygu, 13 saniye vardı puan verdiğinde, vermeseydi galiptik zaten. Bu yaş kategorisinde o kadar önemli oluyor ki. Maçlar çok değişken olabiliyor. Biz Taha ve Rıza güreşirken kaç saniye kalırsa kalsın diyoruz ki bu maçı aldık. Ama bu yaş kategorisinde 5, 10 saniye uzun bir zaman ve hemen değişebiliyor. Oyuncularımız öyle bir tecrübe aldılar ki, hiçbir başarıyla kazanamayacakları tecrübeyi burada kazandılar. Ben hayatta her zaman yenilgilerimden, mağlubiyetlerimden ders aldım ve daha yukarı çıkmaya çalıştım. Çünkü bir şey yere inmezse, yukarı zıplamaz. Dolasıyla onlarda buradan bir şeyler öğrendiler. Türk güreşinin geleceği bu gençler. Biz bu gençlere yöneleceğiz, bunlara sahip çıkacağız ve sayılarını yukarı çekeceğiz. Buradaki takımda seneye yıldızlarda olanlar ve U20 gençler kategorisine geçenler var. Artık bunlar bizim kontrolümüzde ve takibine devam edeceğiz. Türk güreşine yeni gençleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Favori dediğimiz sporcuların en iyi şekilde hazırlanıp geldiği yer, Dünya şampiyonasıdır"

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda zorluk seviyesinin yüksek olacağı ve favori sporcuların en iyi şekilde hazırlanacağı bir turnuva olacağını vurgulayan Eroğlu, "Sırbistan'ın özelliği, olimpiyatlardan sonraki en yoğun takımlı şampiyona olmasıdır. Ülke, sporcu sayısı olarak böyle olacağından hiç şüphemiz yok. Zorluk seviyesi yüksek, mücadelelerin ve favori dediğimiz sporcuların en iyi şekilde hazırlanıp geldiği bir şampiyona olacak. Burası altın madalya ve madalya alanların elit seviyede zirveye ulaştığı nokta olacak. Burada ufak hata yapan madalyayı kaybedecek. Dolasıyla burada stresli olmayı yöneten, duygularına hakim olan kazanacak. Ben her zaman söylerim izleyiciler şampiyonu sadece şampiyon olduğu gün görür. Aslında o gün sporcuların seremoni günüdür. Yeteneklerini, güçlerini, tekniklerini göstermeye geldikleri gündür. Şampiyonluklar antrenmanda kazanılmıştır, o zaman bir prova olur. Grekoromen güreşçilerimiz Ankara Elmadağ'da Gürcistan milli takımıyla ikili kamp yapıyor. Antrenmanlarını izledim, gerçekten kemik sesi geliyor. Rızaların kampı Bolu Aladağ'da olacak ve Sırbistan milli takımı misafirimiz olarak buraya gelecek. Moğollar serbest stil kampına gelecek. Onlar gelirse Taha ile serbest stildekiler güzel bir kamp yapacak. Kadınlarımız Macaristan'da kamptalardı ve yeni geldiler. Dolasıyla son 2 kampımız. Son 2 kampta kim daha çok ter dökerse, sabır gösterirse daha çok ısrarcı olursa, acı çekerse madalya o gün onun olacak" şeklinde konuştu.

Belgrad'da düzenlenecek şampiyonada madalya sayısının beklenilen gibi olacağını ümit ettiklerini belirten Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, milli takımda yer alan bütün sporcuların hedefinin direkt olarak altın madalya olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL