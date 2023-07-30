Serebral Palsi Hastası Arda Aydın, Galatasaraylı Futbolcu Icardi ile Tanışmak İstiyor

Çankırı'nın Korgun ilçesinde her gün gittiği statta futbol oynayan serebral palsi hastası Arda Aydın, annesi ile moral buluyor. Arda'nın tek isteği ise hayranı olduğu Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile tanışmak ve imzalı formasını almak.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde her gün gittiği statta futbol oynayan serebral palsi hastası Arda Aydın, annesi ile moral buluyor. Arda'nın tek isteği ise hayranı olduğu Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile tanışmak ve imzalı formasını almak.

İstanbul'da yaşayan ve tatil için ailesiyle birlikte Çankırı'nın Korgun ilçesine gelen 12 yaşındaki serebral palsi hastası Arda Aydın, her gün annesi ile Korgun Stadyumu'na giderek futbol oynuyor. Koyu Galatasaray taraftarı olan ve saçlarını hayranı olduğu Mauro Icardi gibi boyatan Arda, annesi ile her gün futbol oynayarak moral buluyor. En büyük hayali Icardi ile tanışmak ve imzalı formasını almak olan Arda, Galatasaray maçlarını canlı olarak statta izlemeyi çok istediğini belirtti.

"Icardi'den imzalı forma istiyorum"

Icardi'yi çok sevdiğini belirten Arda, ilçedeki stat sayesinde futbol oynayabildiğini belirterek, "Çok mutluyum. Heyecandan konuşamıyorum. Bu stadyumu yapanlardan Allah razı olsun. Icardi'den imzalı forma istiyorum, onları seviyorum" dedi.

"Icardi gibi saçlarını sarıya boyattı"

Arda'nın Icardi hayranı olduğunu belirten anne Sevil Aydın da, "Arda, koyu bir Galatasaraylı, Icardi hayranı. Icardi gibi saçlarını sarıya boyattı. Onunla birlikte burada futbol oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına da burayı yaptırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Arda erken doğumdan dolayı sereblar palsi hastası ve gelişim geriliği var. 12 yaşına geldi ve birçok şeyi atlattı. Sadece yürümede denge problemi kaldı. Koyu Galatasaraylı olduğu için Galatasaray maçlarına gitmeyi ve Icardi ile tanışmayı çok istiyor" diye konuştu. - ÇANKIRI