- Serdar Uygun: "Son vuruşlardaki beceriksizlikten ne yazık ki mağlup olduk" Tuzlaspor Teknik Direktörü Serdar Uygun, 2-1 kaybettikleri Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanma arzumuzu sahaya yansıttık, fakat sonuçlandırma anlamında bireysel hatalardan ve son...

- Serdar Uygun: "Son vuruşlardaki beceriksizlikten ne yazık ki mağlup olduk"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Serdar Uygun, 2-1 kaybettikleri Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanma arzumuzu sahaya yansıttık, fakat sonuçlandırma anlamında bireysel hatalardan ve son vuruşlardaki beceriksizlikten ne yazık ki mağlup olduk" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Serdar Uygun, "Müsabakayı her iki yarı olarak yorumlamak daha doğru olacak. Maça kontrollü başlamayı tercih ettik. Fakat bireysel hatalar ve kalecimiz Kurtuluş'un geçirdiği sakatlıktan dolayı bazı pozisyonlarda handikaplar yaşadık. İkinci yarı biraz daha topa sahip olup, rakibe boş alan bırakmamaya çalıştık, daha etkiliydik. Kazanma arzumuzu sahaya yansıttık fakat sonuçlandırma anlamında bireysel hatalardan ve son vuruşlardaki beceriksizlikten ne yazık ki mağlup olduk. Üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.