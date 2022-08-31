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Serdar Saatçi Braga'ya transfer oluyor

Spor Haberleri

Serdar Saatçi Braga'ya transfer oluyor

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi, Portekiz'in Braga takımına transfer oluyor.

Beşiktaş'ın ağustos ayındaki hazırlık kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi Portekiz'e transfer oluyor.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Braga'nın 19 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro ödeyeceği, ayrıca bir sonraki bonservis bedelinin %20'sinin anlaşmaya göre Beşiktaş'a verileceği iddia edildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, son 2 sezonda A Takım'da forma giydi. 19 yaşındaki stoper siyah beyazlı takım ile 15 maça çıktı.

Haberler.com / Raşit Güntaç Ünal - Spor

Portekiz Beşiktaş Spor Haberler

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