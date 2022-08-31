Serdar Saatçi Braga'ya transfer oluyor
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Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi, Portekiz'in Braga takımına transfer oluyor.
Beşiktaş'ın ağustos ayındaki hazırlık kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi Portekiz'e transfer oluyor.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Braga'nın 19 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro ödeyeceği, ayrıca bir sonraki bonservis bedelinin %20'sinin anlaşmaya göre Beşiktaş'a verileceği iddia edildi.
Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, son 2 sezonda A Takım'da forma giydi. 19 yaşındaki stoper siyah beyazlı takım ile 15 maça çıktı.