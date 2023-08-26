Serdar Dursun Fatih Karagümrük'e transfer oldu
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Fenerbahçe, Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu açıkladı. Dursun, Fenerbahçe formasıyla 64 maçta 19 gol ve 9 asist yapmıştı.
Fenerbahçe, 31 yaşındaki santrfor Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Serdar Dursun Fenerbahçe formasıyla toplamda 64 maçta forma giyerken, 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor