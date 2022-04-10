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Serdar Dursun'dan 10. gol

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Serdar Dursun'dan 10. gol

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Galatasaray karşısında attığı golle toplamda 10 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Galatasaray karşısında attığı golle toplamda 10 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Serdar Dursun, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti. Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can'ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydeden Dursun, ligde 10. golünün sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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