BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum"

"Bu sene çok talihsizlikler yaşadım"

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, " Beşiktaş'a kazanmak için gideceğiz" dedi.

Süper Lig'in zorlu olduğunu aktaran Serdar Dursun, "Katı bir savunma yapılan bir lig. Bireysel oyuncu olarak yetenekli bir lig. İyi kariyerli oyuncular var. Benim için de tuhaf hiç böyle Süper Lig'de oldu mu? Son 3 haftaya girdik. Birinci 15 golde her lige bakarsak 18-20-25 civarında oluyor. Cevaplamam biraz zor. Belki ligden belki defanstan kaynaklı belki oyuncular yeteri kadar performans göstermedi" dedi.