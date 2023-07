Zenit, Rubin Kazan gibi Rus takımlarında geçirdiği başarılı sezonların ardından Almanya Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'e transfer olan forvet oyuncusu Serdar Azmoun, Tivibu'da Çiğdem Günal'a konuk oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, spor dünyasının sevilen isimlerini ekrana getirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Azmoun, sezonun iyi geçtiğini belirterek, "Çok iyi ama genç bir kadromuz var. Avrupa Ligi'nde yarı final oynayacağımızı tahmin etmiştim. Çünkü başarılı olabilecek yetenekli bir kadroya sahiptik. İyi bir teknik direktörümüz var. Final bile oynayabilirdik." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Bayer Leverkusen'in teknik direktörlük koltuğuna oturan efsane libero Xabi Alonso ile ilişkilerine değinen Azmoun, "Xabi Alonso bize bir hoca gibi değil, bir baba gibi yaklaştı. Aslında ihtiyacımız olan şey buydu. Tabii ki teknik analizler konusunda da yardımcılarıyla birlikte çok iyi iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon Türkiye'den transfer teklifi aldığını bildiren Azmoun, "Büyük bir takımdı ama ismini vermek istemiyorum. Türk kültürünü çok seviyorum. Türkiye Süper Ligi'nde oynamayı çok isterdim ama bir teklif olsa da bu transfer gerçekleşmedi. İmzalar atılmadan futbolda transfer gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.

" Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamayı her futbolcu ister"

İran Türkmenlerinden olmasından dolayı Türkçeye oldukça hakim olan Azmoun, çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ifade etti.

Azmoun, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama bu sevgi başka anlamda bir sevgi... Real Madrid'i sevmem, başka bir İspanyol takımında oynamayacağım anlamına gelmez. Kariyerim için en iyi olanı yapmak zorundayım. En iyi motivasyona sahip olacağım bir yerde olmam gerek. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamayı her futbolcu ister."

Ali Koç ile ilişkisine değinen Azmoun, Ali Koç ile arkadaşlık ilişkisi olduğunu belirtti. Arkadaşlık ile profesyonelliğin farklı şeyler olduğunu aktaran Azmoun, sadece Fenerbahçe'de değil, Türkiye'de olmanın çok güzel olacağını kaydetti.

Çiğdem Günal'ın Arda Güler hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Azmoun, "Arda Güler çok iyi bir oyuncu ve futbolu müthiş. Umarım kendisi için çok güzel şeyler olur. Umarım onu Barcelona veya Real Madrid'de görürüz. Çünkü bunu yapabilecek gücü var. Şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu. Bence doğru yolda... Umarım büyük takımlarda oynar ve bu seviyede kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda her şeyin mümkün olduğunu aktaran Azmoun, profesyonel oyuncu olduklarını ve kariyerleri için iyi olacaksa her şeyi yapabileceklerini, bunun Suudi Arabistan Ligi'ne gitmek de olabileceğini ve şu an Bayer Leverkusen'le kontratı olduğunu ancak son ana kadar her şeyin mümkün olabileceğini kaydetti.