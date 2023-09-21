Serdar Aziz, 489 gün sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, Nordsjaelland karşısında attığı golle 489 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Serdar Aziz, maçın 47. dakikasında takımının 3. golüne imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla son olarak 21 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasında gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansıyla tribünlerden alkış aldı. - İSTANBUL