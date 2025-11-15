Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'nın takımdaki durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın siyah-beyazlı takımda artık futbol oynamak istemediğini ve oyuncunun kararını bu akşama kadar kendilerine bildireceğini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, gündemdeki Rafa Silva konusunda yaşanan soruna dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rafa Silva'nın geçen sezon ligde maç başına 87 dakika süre aldığını belirten Adalı, "Bu sezon Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri arayıp görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüşmemiz gerçekleşti. Başta oyundan alınmasıyla ilgili olarak karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir problem olduğunu düşünmüştük ve mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik. Bunun için de epey uğraştık. Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede bana kendisinin kimseyle sorunu olmadığını, artık futbol oynamak istemediğini ve hatta emekli olmak istediğini söyledi." diye konuştu.

Rafa Silva'nın "Bir süre geçtikten sonra da ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık mental olarak başka yere gitmek istiyorum.' dediğini aktaran Serdal Adalı, "Bizim tavrımız başından beri tamamen oyuncuyu kazanma yönünde olmuştur. Bizim Rafa'ya maddi açıdan da resmi ya da gayri resmi hiçbir borcumuz yoktur. Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar eksiksiz yerine getirdik. Açıkçası kendisinden de hala aynı beklenti içindeyiz. Biz ilk günden beri kendisine her zaman özel davrandık, yıldız oyuncu olduğunu bilerek esneklikler sağladık ve her derdiyle en yakından ilgilendik. Tabir-i caizse oyuncumuzu sarıp sarmaladık." ifadelerini kullandı.

Rafa ile görüşmeler yaptığının altını çizen Adalı, "Ben bir Beşiktaşlı olarak, bu kulübün başkanı olarak ister miyim en iyi oyuncularımdan birisinin, hem de transfer sezonu bile gelmeden takımdan ayrılmasını? Ama kendisinin bu tavırlarından sonra da oyuncudan devre arasına kadar profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmesi, antrenmanlara çıkması ve maçlarda görev alması istenmiştir. Bu taraftarın, benim, kulübün, hepimizin onu ne kadar sevdiğini ve en azından bu taraftar için de olsa devre arasına kadar sahaya çıkıp en iyisini yapması gerektiğini söyledim. Kendisini bu kadar bağrına basan Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını rica ettim. Ama Rafa bu konuda da şu ana kadar olumlu bir adım atmadı." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli oyuncunun ayrılmak istemesi halinde Rafa Silva'dan devre arasında çıkış şartı olarak siyah-beyazlı kulübü tatmin edecek bir fesih bedeli isteyeceklerini dile getiren Adalı, şunları kaydetti:

"Buna karşılık Rafa da, '3 milyon avroyu getireyim, beni hemen bırakın.' demiştir. Tekrar söylüyorum, burası Beşiktaş. Bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Bu kulüpte hiçbir futbolcu, 'Ben şu kadar para getirdim, gidiyorum.' diyemez. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa, şartları Beşiktaş belirler. Son sözü Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları vardır. Ayrılmak isteyen bir oyuncu, kulübün belirlediği bonservisi getirir ve gider. Aksi mümkün değildir."

"Gerekirse konu FIFA'ya taşınır"

Başkan Adalı, Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulübün sözleşmeli oyuncusu olduğunu ve gerektiği takdirde konunun FIFA'ya taşınacağını belirtti.

İki seçeneğin olduğundan bahseden Adalı, şu değerlendirmede bulundu:

"Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların ikisine de yanaşmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere falan da gidemez. Beşiktaş'ın böyle bir durumda kimsenin maaşından edeceği tasarrufa falan da ihtiyacı yoktur. Gerekirse parasını da veririz, burada oturur. Bir an önce gelip antrenmanlarına ve maçlara çıkmak ve arkadaşlarına katılmak isterse işte saha burada, forması da hala orada duruyor. Ama 'Ben gidiyorum' diyerek kimse bu kapıdan çıkamaz. Gerekirse konu FIFA'ya taşınır, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar savunulur. Her oyuncunun alternatifi bulunur. Beşiktaş, bir oyuncu vazgeçti diye hedeflerinden asla taviz veremez. Devre arasında hocamızın istediği bölgelere gerekli takviyeleri yapacağız ve Beşiktaş'a katkı sağlayacak oyuncuları kadroya katacağız. Yaz transfer döneminde de bu yapılanmayı tamamlayacak adımları atarak Beşiktaş'ı hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Camiamızdan tek beklentimiz, attığımız her adımın Beşiktaş'ın menfaati için olduğunu bilmeleridir. Taraftarlarımızdan günlük iyi ya da kötü sonuçlardan ziyade inşa etmeye çalıştığımız sürece güvenmelerini rica ediyoruz."

"Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor"

Başkan Serdal Adalı, sorunun Rafa Silva'dan kaynaklandığını ifade etti.

Kriz yönetme konusunda iyi bir yönetici olduğunu anlatan Adalı, "Bazen elinizde olmayan sebepler ortada olunca da eliniz kolunuz bağlanıyor. Karşınızda her yolu deneyen, insan ilişkilerinde de geçmişte hiçbir oyuncuyla böyle sıkıntı yaşamadım. Bu konularda iyiyimdir. Karşımdaki insanın bir parça yaklaşması lazım. Kimsenin suçlu aramaması lazım. Bir aydır ben, yönetim kurulum, hocamız ve ekibi sıkıntıyı nasıl çözeriz diye konuşuyoruz. Bazı şeyler oluşmadan da camiayla, basınla paylaşma imkanı yok. Elimizden gelmeyen de dahil her şey yapıldı, camiamız yüzde 100 emin olsun. Kriz yönetilemedi diye bir şeye katılmıyorum. Farklı sonuçlara gideceğini de bilmenizi istiyorum. Halen konuşuyoruz. Bir şeylerin kopmuş olduğu yok. Doğru, yanlış bir şeyler söyleniyor. Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en çok Portekizli futbolcu getiren yöneticiyim. Gelip, giden herkesle de görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Kimse suçlu aramasın." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de hiçbir takıma gidemez"

Adalı, Rafa Silva'nın Türkiye'de hiçbir takımın formasını giyemeyeceğini dile getirdi.

Yönetim kurulu olarak deneyimli oyuncu için bir bonservis bedeli belirlediklerini anlatan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de hiçbir takıma gidemez. Bana gelip 'Futbolu bırakmak istiyorum. Artık sabahları uyanmak istemiyorum, maç stresiyle yaşamak istemiyorum' dedikten sonra menajeri kulüp ne ister deyince iş değişti. Menajerinden komik bir rakam geldi. Bir yere de gitmesini istemiyorum. Ben, 'Sen belirle değerini' dedim, güldü. Elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Benim çevrem de taraftarlarımız da dört gözle gelip antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Artık Rafa'nın vereceği karar. Her yolu denedim, kaptanlık mevzusunu da denedim. Hayır hayır ben istemiyorum böyle bir şey demiş. İnsan ilişkilerinde bir oyuncuyla bunları yaşamadım. Çok konuşan bir insan değil. Benle uzun uzun konuşuyor. Belki de en uzun konuştuğu kişi de benim. Kaptanlığı da denedik ama o hissi alamadım."

"Bugün akşama kadar kararını bildirecek"

Serdal Adalı, Portekizli futbolcunun kararını bu akşam saatlerinde kendilerine bildireceğini vurguladı.

Oyuncunun, siyah-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Adalı, "Bugün akşama kararını kadar bildirecek. Bu tesiste kalır ama hiçbir yere gidemez. Öyle 3 milyondan kurtulayım diye Rafa'yı yollamam. Döner işine gücüne bakar. İnşallah doğru yolu bulur. Bugün akşam belirleyeceğiz. Düzelme şansı yüzde 1 gibi duruyor. Ben o yüzde 1'i de sonuna kadar zorlayacağım. Çıkarsa da forma orada, sahada orada. Biz Beşiktaş olarak da her şeyi yerine getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adalı, basında yer alan "Rafa Silva fitness antrenmanlarına çıkmak istemiyor. Sözleşmesinde bu madde var." iddialarıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"'Sözleşmede maddeler var' demedim. Hüseyin Yücel'e de söylediğini söyledim. O da 'Tamam' dedi. Rafa Silva'nın maaşını Beşiktaş Kulübü ödüyor. Biz bazı şeyleri konuşamıyoruz. İşin sıkıntılı tarafı o. Kampa da neşeli geldi. Yemeklerde de gayet herkesle çok iyiydi. Kimsenin kimseyi korumaya ihtiyacı yok. Gelmeden önce Hüseyin Yücel ile konuştuğu konular bunlar. Hiç kimse sözleşmesine antrenmana çıkmam diye madde yazdırmaz."

Portekiz'in Benfica Kulübünün Rafa Silva'yı transfer etmek için bir iletişimi olmadığını belirten Adalı, "Biz nasıl Benfica'nın arkasından iş çevirip futbolcu transfer etmediysek onların da bize karşı yanlış bir yol izleyeceğini zannetmiyorum. Benfica ile iyi de bir ilişkimiz var. Benfica, Rafa Silva'yı istiyor olsa açıp direkt söylerlerdi. Öyle bir arkadan dolanma şeyini seçmezlerdi. Kulübün müracaatı ya da bir talebi olmadı." ifadelerini kullandı.

Adalı, Rafa Silva ile ilgili Türkiye'den hiçbir takası kabul etmeyeceğini belirterek, "Burada oynayacaksa Beşiktaş'ta oynayacak. Bu konuda çok netiz. 'Türkiye'de hiçbir takımda oynamayacağım, oynarsam Portekiz' diye kendi söyledi. Burada herhangi bir takımda oynaması söz konusu değil. Tabii bu önümüzdeki 1,5 sene için. Kontratı bittikten sonra gelir, oynar mı orasını bilmiyorum." dedi.

Sergen Yalçın: "Rafa Silva, 'Burada çok mutsuzum, durmak istemiyorum' dedi"

Teknik direktör Sergen Yalçın, göreve başladığı ilk günlerde Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta çok mutsuz olduğunu ve siyah-beyazlı takımda kalmak istemediğini kendisine söylediğini açıkladı.

Yaşanan sürecin kendilerini çok üzdüğünü belirten 53 yaşındaki teknik direktör, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşanan süreç bizi buraya getirdi. Çok da konuşmak istemiyorum. Çok da tasvip ettiğim bir konu değil. Kendi antrenman yaptığımız, kendi çalıştığım oyuncuyla ilgili özel şeyleri burada anlatmak ne kadar doğru ama bizi bu seviyeye getirdiniz. İş ahlakımızı, her şeyimizi sorgulamaya başladınız. Sosyal medya alemi bir felaket. Bu durum bizi doğal olarak üzüyor. Olay günün olayı da bugünün olayı da değil. İdare etmedi diyorsanız kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. Gerçekleri anlatmak durumunda kaldık. Göreve başladığım ilk gün Ümraniye'de oyuncularla bireysel toplantılar yaparım. Hem grup hem bireysel toplantılar yaparım ki 'Burada ne oluyor, neleri düzeltebiliriz, neler yanlış?' diye bunlarla ilgili toplantılar yaparız. İlk toplantıyı Rafa Silva dahil 4 yabancı oyuncuyla yaptım. Oyuncu ilk konuşmamızda bana 'Sezon başı kampına zoraki geldim. Futbolu bırakmayı düşünüyorum. Burada çok mutsuzum. Burada durmak istemiyorum.' dedi. Ben de 'Eyvah, bomba kucağımızda patladı.' dedim. Keny Arroyo da aynı şeyleri söyledi. O daha net bir dille burada oynamak istemediğini söyledi. 'Bu çocuğun önünü açalım' dedim. Ben de Rafa'ya 'Biz seni burada rahat ettiririz, hiçbir şeyine karışmayız, serbest bırakırız' gibi şeyler söyledim. Kısa metrajda o an için sorunu çözdüğümü düşündüm. Bir süre sonra sonuçlar sağlıklı olmayınca üzerimize daha fazla gelmeye başlıyorlar. Sosyal medyadan daha çok üzerimize geliyorlar. Benim için tribüne gelen gerçek Beşiktaş taraftarı önemli."

Rafa Silva ile bir ay sonra tekrar görüştüğünü anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu takımın sana ihtiyacı var, arkadaşlarının sana ihtiyacı var. En önemli oyuncumuzsun' dedim. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gelmeye başladı. Antrenmana ve maçlara çıkmayacağını söyledi. Ben ekibimi çağırdım, 'Rafa Silva'ya hiçbir şekilde dokunmayın, ne antrenmanda uyarın, hiçbir şekilde karışmayın. Nasıl istiyorsa öyle yapsın' dedim. Vitesi oyuncu çok artırdı. Maçlara, antrenmanlara çıkmayacağını deklare etti. Olay idari bir konu haline geldi. Başkana 'Konu bizden çıktı' dedim. Ben zaten çözmem gereken şeyi çözüyorum. Oyuncu bizim için çok değerli. Antrenman yapmak istiyorsa buyursun gelsin ve antrenmana çıksın. Hafta sonu maçta yine kullanalım. Oyuncu tarafında da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Olsa konuşur çözeriz ama iletişimi kapattı. Menajeri yoluyla iletişim kuruluyor."

Konunun kendisini aştığını aktaran Sergen Yalçın, "Ben idare etmem gerektiği kadar idare ettim. 'Oyundan neden çıkardın' diyorlarsa da kusura bakmayın oyundan da çıkardık. 70'te falan çıkardık, bazen oyuncular oyundan çıkarlar. Ronaldo ve Messi de oyundan çıkıyor. Bunun problem olduğunu düşünmüyorum. Kimse Beşiktaş camiasından büyük değildir. Bugün varız, yarın yokuz. Camiaya hizmet etmek daha önemlidir. Rafa'nın haricinde 27-28 oyuncu var. Onlarla da ilgilenmemiz gerekiyor. Her pazartesi 'Rafa antrenmana çıkacak mı? Maçta oynayacak mı?' diyorlar. Bilmiyoruz. Menajeri arıyor, 'Bizi bırakırsanız bu hafta oynayacak' şeklinde tehditlerde bulunuyor. Kontratı feshedersek antrenmana çıkacak ve maçta oynayacakmış. Feshetmezsek oynamayacakmış. Burası Beşiktaş, burada herkesin yeri dolar. İki maç daha kazansaydık bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Gönlüm çok rahat. Kimseye tanımadığım toleransı ona tanıdım. Bundan sonraki durum idaridir." diye konuştu.

"Böyle bir şeye hazırlığımız yoktu"

Sergen Yalçın, süreci bugüne dek çok iyi idare ettiklerini vurgulayarak, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bazı sorunlarla karşılaşacağımızı bekliyorduk. Bunun için plan ve program yapmıştık. Böyle bir sorunun önümüze geleceğini tahmin edemedik. Takımın en iyi, en becerikli oyuncusunun daha birinci günde böyle bir problemle karşımıza çıkacağını tahmin edemedik. Böyle bir şeye hazırlığımız yoktu. Bu süreci çok iyi idare ettik. Kendi içimizde çözmeye çalıştık. Menajeriyle, oyuncuyla konuşarak çözmeye çalıştık. Oyuncu her hafta vitesi artırdı. Ben Samuel Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelmiş Samuel Eto'o'dan daha büyük bir futbolcu var mı? Bu sorunları halletmek bizim için kolay. Oyuncu adım atarsa kolay. Oyuncuya her türlü toleransı sağlıyoruz. Gelsin, buyursun antrenmana çıksın. Bizim için sorun yok. Oyuncunun bize saygısızlığı yok. Bu sorunlar olsaydı ben kendim çözerdim. Bir sorun olsa ben baltayı vururum zaten. Sonunu da düşünmem. Ben kendim ipi keserim. Oyuncuyla da konuşun bir de ona sorun. Profesyonel futbolcu kontratlarına uymuyor. Oyuncunun yapması gereken antrenmana çıkmak ve maçta oynamak. Ben yapmıyorum diyorsa çözebileceğim bir şey değil. Oyuncuya mobing yaptığımı söylüyorlar. Mobing nedir ya? Bunları çıkaranlar psikoloğa gitsinler."

"Üzüldüğüm konu bizlik bir şey yok"

Siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, oyuncunun kendisiyle konuşmadığını aktararak, "Oyuncularla beraber yaşıyoruz. Baba oğul gibiyiz. Kimi zaman sever, kimi zaman döveriz. Küçük problemler olur onları çözeriz. Büyük bir sorun gelirse de biz bunu çözemeyiz. Bu konu benim çok dışımda. Belki oyundan çıkardım oyuncu bana kızdı, bilemem. Keşke burada otursa ona da sorsanız. Kendi açımdan bir problem yaşamadığım için ona üzülüyorum. Bütün takımı Rafa'ya göre kurmuşlar. Onun oynadığı oyununa uygun oyuncular. Ben başka oyun oynamak istiyorum. Eski hoca da ona göre bir sistem kurmuş. Belki başka bir yerle anlaştı, ben bilemem bunları. Bir şey planladığı kesin. Biz bu planda yokuz. Başkan da bu planda yok. Üzüldüğüm konu bizlik bir şey yok. Oyuncu bizle konuşmaya tenezzül etmiyor." şeklinde konuştu.

Yalçın, büyük takımlarda başarılı olmanın zorunlu olduğunu belirterek, "Büyük takımda çalışıyorsanız bazı gerçekler vardır. Büyük takımlarda başarılı değilseniz, büyük takımlarda fazla kalmanız mümkün değildir. Ben göreve başlarken de 'Zaman lazım, zamana ihtiyacımız var' dedik. Bir sürü çalışma yapıyoruz. Günü kurtaramam. Geleceği kurtarmak için geldim. Birkaç transfer dönemiyle bunu yapabilirim. Yarın yapamam, bu biraz zor. Başarılı değilsen yarın gidersin yenisi gelir. Başkanımız her gün tesise gelmeye başladı. Takımı hazırlamaya çalışıyoruz bu sorunlarla uğraşıyoruz. Hangi bir sorunla uğraşalım. Bırakın da işimizi yapalım. Takımı hazırlamamız lazım. Taraftarlar da memnun değil. Bazı şeyleri düzelttiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde çok fazla maçın olduğunu aktaran Yalçın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Hiçbir oyuncuya karşı ön yargılı davranmam. Oyunculardan en fazla verimi almaya çalışırım. Benim işim bu. Bu başkan ve eski teknik direktörün aldığı bir karar. Avrupa'da birçok takımda da bu işler değişebilir. Futbolda planlamalar değişir. Başkan ile konuştum benim açımdan bir sorun yok. Şampiyonluk değil. Önümüzde puan olarak da önde olan iki takım var."