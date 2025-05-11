Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Serdal Adalı Oyunu Kullandı

Serdal Adalı Oyunu Kullandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Adalı, 7 numaralı sandıkta oy verdi ve genel kurul üyelerine teşekkür etti.

- Serdal Adalı oyunu kullandı

İSTANBUL - Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve adayı Serdal Adalı genel kurulda oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına konuştu. Serdal Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemine geçildi

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandık sonuçları belli oluyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.