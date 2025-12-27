Serdal Adalı: Her türlü finansal farkı şahsi kaynaklarımızla kapatmayı taahhüt ediyoruz.

'Son yıllardaki performansımızı yukarı taşıyacak yeni bir dönemi başlatıyoruz'

'Yönetimin görev süresi de yeni düzenlemeyle bir yıl kısalmış olacak'

'Bizim yaptığımız tek bir şey var; o da görevden kaçanların bıraktıkları enkazı kaldırmak'

'Beşiktaş'ı daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz'

'Bu performans, 2'nci yarıda beklediğimiz seri galibiyetlerin en büyük habercisidir'

ALİ DANAŞ/İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bizler de kendi dönemimizde oluşabilecek her türlü finansal farkı şahsi kaynaklarımızla kapatmayı taahhüt ediyoruz. Biz Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş'ı gelecek kuşaklara, devraldığımız tablodan çok daha iyi koşullarda bırakacağız. Bu koltuktan kulübümüze tek bir kuruş açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Divan Kurulu Toplantısında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı çalışmaları ve projeleri ve gündeme dair diğer başlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu kutsal ailenin en yüksek istişare makamı olan bu kürsüde, kulübümüzün gerek bugünkü gündemini, gerekse yarınını şekillendirecek adımları paylaşmak adına huzurlarınızdayım" diyerek konuşmasına başlayan ve her bir projelerinin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Başkan Adalı "Bizler; başarıyı tesadüf olmaktan çıkarıp bir standart haline getirmek için; çok yönlü ve sürdürülebilir sistemler inşa etmenin gücüne inanıyoruz" dedi.

'SPONSORLUK STRATEJİLERİMİZDE, SON YILLARDAKİ PERFORMANSIMIZI YUKARI TAŞIYACAK YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ'

Sponsorluk ağlarında rakiplerinin gerisinde kaldıkları süreçler yaşadıklarını ifade eden Adalı, "Rekabet avantajımızı yeniden kazanmak ve bu alandaki mali kazanımlarımızı artırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk stratejilerimizde, son yıllardaki performansımızı yukarı taşıyacak yeni bir dönemi başlatıyoruz.Mevcut ortaklıklarımızı tazelemekle kalmıyor, farklı branşlarımızda fark yaratacak yeni ve prestijli iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

'HER TÜRLÜ FİNANSAL FARKI ŞAHSİ KAYNAKLARIMIZLA KAPATMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ'

Yeni bir mali sistem oluşturduklarına değinen Serdal Adalı, "Planladığımız idari dönüşüm ve yatırımlar ile beklenen gelir artışının en büyük güvencesi ise inşa etmekte olduğumuz yeni mali sistemdir. Sürdürülebilir bir başarı için mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkarıp, sarsılmaz kurumsal kurallara bağlıyoruz. Bizler de kendi dönemimizde oluşabilecek her türlü finansal farkı şahsi kaynaklarımızla kapatmayı taahhüt ediyoruz. Biz Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş'ı gelecek kuşaklara, devraldığımız tablodan çok daha iyi koşullarda bırakacağız. Bu koltuktan kulübümüze tek bir kuruş açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.

'YÖNETİMİN GÖREV SÜRESİ DE YENİ DÜZENLEMEYLE BİR YIL KISALMIŞ OLACAK'

Önerdikleri tüzük değişikliğiyle, 'Olağan Seçimli Genel Kurulları', Süleyman Seba dönemindeki gibi iki yıla indirmeyi hedeflediklerini ifade eden Adalı, "Bu düzenleme, bizim dönemimizden itibaren geçerli olacak. Yani mevcut yönetimin görev süresi de yeni düzenlemeyle bir yıl kısalmış olacak.Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalara, kendi dönemimizi de dahil ediyoruz. Kendi görev süremizden de feragat ediyoruz.Bize emanet ettiğiniz sürenin sonunda başarılı olacağımıza, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğimize de yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM YAPTIĞIMIZ TEK BİR ŞEY VAR; O DA GÖREVDEN KAÇANLARIN BIRAKTIKLARI ENKAZI KALDIRMAK'

Kasım ayının başında gerçekleşen 'Mali ve Genel Kurul'da yaşananların camia adına talihsiz bir süreç olduğunu hatırlatan Serdal Adalı şöyle konuştu:

Sırf kaos ortamını beslemek adına, genel kurulumuzu provoke ederek 'ibra etmeme' senaryoları kurgulayan ve bu camiaya o yakışıksız görüntüleri yaşatan arkadaşlara sormak istiyorum:

Biz, devraldığımız o 20 günde ne yaptık da bu tepkiyle karşılaştık?

Daha bir ay bile dolmamışken;

hangi transferi yaptık?

hangi ihaleye imza attık?

hangi mülkümüz ile ilgili bir karar aldık?

Bizim yaptığımız tek bir şey var; o da görevden kaçanların bıraktıkları enkazı kaldırmak ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmak oldu.

Kendi yarattıkları harabeyi görmezden gelip, Beşiktaş'ın menfaatlerini kişisel hırslarına feda edenlerin bu camiaya yaşattığı skandalı, Beşiktaş taraftarı ve kongre üyeleri asla unutmayacaktır"

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen sistemli kampanyaların, Beşiktaş'ın menfaatlerini hedef aldığını, yürüttükleri teknik analizler ve titiz takipler sonucunda, bu operasyonların perde arkasına dair çarpıcı veriler elde ettiklerini belirten başkan Adalı, "Yüzlerce istifa mesajı ve görselinin aynı anda servis edilmesi, bu sürecin organik olmadığını gösteriyor" dedi.

'BEŞİKTAŞ'I DAHA AYDINLIK YARINLARA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"Camiamız olağanüstü seçimlerle ve sürekli hoca değişiklikleriyle çok zaman kaybetti" diyerek sözlerini sürdüren Adalı, "Bizim için asıl olan istikrardır. Beşiktaş, ancak sağlam temeller üzerine kurulu bir istikrar ortamıyla hedeflerine yürüyebilir.

Biz, bu operasyonlara boyun eğmeyecek; birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Beşiktaş'ı daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Gün, suni kaoslara prim verme günü değil, Beşiktaş için daha sıkı kenetlenme günüdür" şeklinde konuştu.

'BU PERFORMANS, 2'NCİ YARIDA BEKLEDİĞİMİZ SERİ GALİBİYETLERİN EN BÜYÜK HABERCİSİDİR'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı altyapı ve ticari yatırım projelerinin ayrıntılarını paylaştıktan sonra transfer planlamalarına da değindi. Başkan Adalı, Beşiktaş'ın transfer stratejisinin; "Finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11'de oynayabilecek ve takıma anında güç katacak 'nokta atışı' isimleri kadroya dahil etmek" olduğunun altını çizdi.

Adalı konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de, sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin; pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük ve ivmemiz yukarı yönlü. Bu konuda hocamız Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesinin sadece an meselesi olduğunu görüyoruz. Özetle; skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda beklediğimiz seri galibiyetlerin en büyük habercisidir. Buradan hareketle; takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz"