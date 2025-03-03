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Serdal Adalı'dan 122. yıl mesajı

Serdal Adalı'dan 122. yıl mesajı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın 122. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın 122. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yayımlanan mesajda Başkan Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 122 yaşında! Serencebey 51 numaralı Osman Paşa Konağı'nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğan; Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Cephesi ve ilelebet payidar kalacağına inandığımız Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda bir milat olan Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanımız uğruna şehitler vermiş kulübümüz, taraftarlarımızın sonsuz sevgisi ve desteğiyle dünyanın sayılı spor kulüpleri arasındaki yerini almıştır.

122 yıl boyunca Türk sporunda hep öncü olduk hep ilkleri başardık. Adaletin ve ahlakın timsali olduk, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazandık.

Bir semt takımı olarak doğmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini emanet ettiği kulüp olma onurunu yaşamış, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiş Beşiktaşımızı, şanlı mazimizden aldığımız güç ve ilhamla daha güzel yarınlara taşımak için azimle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak kulübümüzün 122. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Türkiye'nin ilk spor kulübü "Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü"nün kurucuları; merhum Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Beyler ile Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle şükranla anıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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