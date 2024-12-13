Serdal Adalı: "Çalışarak hayalimizdeki Beşiktaş'ı oluşturacağız"

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, başkanlığa seçildikten sonra gerekli çalışmaları gerçekleştirerek, hayal ettikleri Beşiktaş'ı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde toplantı yaparak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Etinlikte konuşan Adalı, "6 aylık bir süre için planımızı programımızı yapmıyoruz. Tüm hazırlıklarımız 3,5 yıllık süreç içindir. Projelerimizde futbol için yapacağımız çalışmalar belli. Geri planda yapılan çalışmalarla ekonomik karşılığının da çözümlemelerini tamamladıktan sonra sizlere de sunacağız. Aralık'ta aday olmamızın sebeplerinden bir tanesi de önümüzdeki 3 senenin yapılanması için geçirmek olacak. Önümüzdeki senden itibaren başlayarak hızlı bir şekilde çalışarak hayalimizdeki Beşiktaş'ı oluşturacağız. Eski emekçilerimiz ve futbol akılımız olanlarla da istişare edildikten sonra neticeleri sizlerle de paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın ne bankalara ne de devlete vergi borcu kalmayacak"

Kulübün mali yapısını düzeltmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu aktaran Adalı, "Faiz yükünü kulübün üzerinden kaldırmadığımız sürece kısır döngüden kurtulamayız. 6 ay sonunda gayrimenkul projesini de hayata geçireceğiz. Önceki seçimi kaybetmekten daha çok bu projeyi hayata geçiremediğimiz için üzüldüm. Futbolun yanında diğer branşlarımız da var. Her yere yetmek gerekiyor. Bunu ne 'Feda' ile ne de kampanyalar ile kaldırabiliriz. Bizim camia olarak sportif gelirler dışında da gelirler sağlamamız gerekiyor. Son dönemde eski yöneticilerin bıraktıkları borçlara baktığınızda 5-10 milyon aşağı yukarı oluyordu. Bu süreçte işler değişti. Son 1 yılda bir önceki senenin borcunu yüzde 45 arttırdılar. Sabırla çalışacağız. Beşiktaş'ın ne bankalara ne de devlete vergi borcu kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ın 1 kuruşuna zarar veren kim ise yakasına yapışırım"

Mevcut yönetimi mali konularda eleştiren Serdal Adalı, "Önceki dönemi araştırmak için bir heyet kuracağız. Seçimi kazandığım takdirde benden önceki dönemi tabii araştırtacağız. Buna ben ve yönetim kurulum karar verecek. Kimseyi didiklemek, birilerinin hatalarını aramak için yapmayacağız bunu. Ama Beşiktaş'ın 1 kuruşuna zarar veren kim ise yakasına yapışırım. Bu tarz bir durumda da yargıya başvuracağımızdan şüpheniz olmasın" açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olamaz"

Kulüp ekonomisi açısından istikrarın gerekli olduğunu savunan Adalı, "Camiaya inanıyorum. Bu şekilde devam edersek rakiplerimizle aramızda olan makas daha da açılacak. Bizim 1-2 sene toparlanıp özümüze dönmemiz gerekiyor. Biz en büyük şampiyonluklarımızı özümüze dönerek yaşadık. Bunu sağlayabildiğimiz takdirde camiamızdan da sabır bekliyor olacağız. Ben ne özel hayatımda ne de bulunduğum kurumlarda parayı çarçur eden bir insan olmadım. Yöneticilik yaptığım zamanlarda yaptığım işlere baksınlar. Kaç para harcamışız, kulübe ne kadar kazandırmışız? Bundan sonraki dönemde 1 seneyi hazırlık dönemi olarak rica edeceğiz. Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olamaz. Gençlerle kuracağımız takımın da hedefi yine şampiyonluk olacaktır. Geldiğimiz nokta ortada. Önemli olan yapılan yıldız transferlerin yanı sıra işin devamını getirerek dengeli harcamalarla tüm bölgelere takviye yapmaktır. Sizin 4 tane oyuncunuz varken yine orta sahaya yatırım yaparsanız bugünkü kötü noktalara geliriz. Kimsenin şüphesi olmasın. Kadromuzu çok iyi kuracağız. Sırf ismi var diye cafcaflı oyuncuları takıma getirme durumumuz yok. Gençlerimizin bu tarz beklentiler olmasını da istemem. Bana 2 buçuk sene izin versinler. İçlerini rahat tutsunlar ve dişlerini birazcık sıksınlar" ifadelerini kullandı.

"Sponsorluk görüşmelerimize devam ediyoruz"

Siyah-beyazlı kulübe sponsorluklar kazandırılacağını vurgulayan Serdal Adalı, "Ben bir şeylerden emin olmadan çıkıp da camiaya 'Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım' demedim. İnsanlara hayal kurdurarak yaşamayız. Yapamayacağım hiçbir konuyu da açmadım. Sponsorluk görüşmelerimize devam ediyoruz. İki tane Beşiktaşlı iş adamlarının verdiği söz var. Bununla alakalı da zamanı geldiğinde açıklanacaktır. Seçime 6 ay kala kulübü tekrar borca sokmanın da bir anlamı yok. Ben yönetim kurulunda az çok ne olup bittiğini biliyorum. Geldiğimiz durumda yeniden seçime giriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz"

Başkan seçilmesi durumunda teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini dile getiren Adalı, "Mayıs ayına kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Kendisiyle de konuşacağım. Daha önceden hizmet etmiş emektar insanlardan da akıl alacağız. Hocamız, Fenerbahçe maçındaki galibiyetle bizleri sevindirdi. Galibiyetlerin devamı geldiğinde güzel oluyor. Kendisinin oyun aklına güveniyoruz. Sportif direktör olayını da çok aceleye getirmeye gerek yok. Seçimden sonraki 1-2 aylık süreçten sonra gerekli hamleyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın" diye konuştu.

"Hüseyin Yücel ile yöneticilik anlayışımız farklı"

Mevcut Başkan Hüseyin Yücel ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduğunu belirten başkan adayı Adalı, "Geçtiğimiz hafta Hüseyin Yücel ile bir görüşmek yaptık. Kendisine fikirlerimi belirttim. Birleşme konusunda öncelikle yoğurt yiyişimiz farklı, yöneticilik anlayışımız farklı. Biz şovdan farklı olarak kulüp ayarında uygun çalışma gerçekleştireceğiz. Kendisi için de uygunsa gelsin buyursun" şeklinde konuştu.

Hasan Arat başkanlığında yaşanan tüzük değişikliği hakkında da konuşan Serdal Adalı, "Tüzük değişikliğinden 2 gün önce Hasan Arat'a belirttim. Sıkıntılı konular hakkında görüşlerimi ilettim. 3-4 maddeden duyduğum rahatsızlığı belirttim. Sonrasında bunları değiştirdiler ve o şekilde sundular. Biz yönetime geldiğimizde de bir tüzük tadil olacak. Arkadaşlarımız bunun için çalışıyor" açıklamalarında bulundu.

"Birlikteliği sağlamamız gerekiyor"

Camia içerisinde en büyük eksikliğin manevi birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Adalı, "Geçmiş dönemde başkanlık yapan Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve camianın tüm ileri gelenleriyle bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tamam, biz mayıs ayına kadar mali sorunları çözmüş olsak dahi en büyük sorunların manevi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Bizim camia olarak bir an evvel bu birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Ben de olsam, başkası da olsa burada oturan insan camiayı arkasında görmediğinde çok da sağlıklı bir çalışma ortamı olmuyor. Geçmiş dönem başkanlık yapan her isimle sorun yaşamayan tek insan sanırım benim. Seçimden sonra büyük bir birleşim gerçekleştirerek bu konular hepsini masaya yatırmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL