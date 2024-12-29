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Serdal Adalı Beşiktaş Kulübü Başkanlığına Seçildi

Serdal Adalı Beşiktaş Kulübü Başkanlığına Seçildi
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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teşekkür konuşmasında kulübün geleceği için sorumluluklarının farkında olduğunu belirtti. Beşiktaş'ı güzel günlere taşımak için tüm camianın desteğini beklediğini ifade etti.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, son sandığın açılmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda seçim sonucunun belli olmasının ardından kürsüye çıkan Adalı, sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyerek, "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş'ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesine ve rakibi Hüseyin Yücel'e de teşekkür eden Adalı, şunları söyledi:

"Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40'ncı yılımızı kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, bir günden bir güne benden desteğini esirgemeyen eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Beşiktaş'a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yasatan sizlere gönülden teşekkür ederim.

Buradan Sayın Hüseyin Yücel'i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum. 7'den 70'e bütün taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz 2011 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine etmek istiyorum. Türkiye Jokey Kulübüne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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