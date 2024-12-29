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Serdal Adalı Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Oldu

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Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda 8.901 oy alan Serdal Adalı, yeni başkan seçildi. Adalı, Beşiktaş'ı daha güzel günlere taşımak için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nde başkan seçilen Serdal Adalı, genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu. Siyah-beyazlılarda bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 901 oy alan Serdal Adalı, yeni başkan seçildi. Adalı, sonuçların resmileşmesinin ardından kendisini destekleyen genel kurul üyelerini selamladı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı, "Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, bir günden bir güne benden desteğini esirgemeyen eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Değerli kongre üyeleri, Beşiktaş'a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yaşatan sizlere gönülden teşekkür ederim. Buradan Hüseyin Yücel'i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum. 7'den 70'e bütün taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz 2011 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle, benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine etmek istiyorum. Türkiye Jokey Kulübü'ne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız"

Adalı, aldığı görevin ve üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş'ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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