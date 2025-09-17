Serdal Adalı: Beşiktaş'ın olduğu yerde kimse yalnız kalamaz

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, "Takımlar kendi gelirlerini, giderlerini karşılar şekle getirene kadar rakiplerimiz ne yapıyorsa fazlasını yapacağız. Beşiktaş'ın olduğu yerde kimse yalnız kalamaz. Beşiktaş'ın hedefi her zaman bellidir" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı; transfer dönemi, yeni sezon ve kulüp gündemine dair Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'a çok emek verdiğini, çok fazla fedakarlık yaptığını belirten Adalı, "Denetim Kurulu araştırmasına devam ediyor, biz de ediyoruz. Bu konu savcılıkta. Eminim gereken yapılacaktır. Beşiktaş'ın bir kuruşuna kim tecavüz ettiyse peşinde olacağım. Bu görevde olayım olmayayım, hiç önemli değil. Ben buraya çok emek verdim, çok fedakarlıkta bulundum. Cebinden para verip, almadan arkasına dönen birkaç yönetici oldu. Onların hakkı, milyonlarca Beşiktaşlının dişinden tırnağından ayırdığının hakkı için konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. İlgili bilgi ve belgeleri savcılığa yolladık" diye konuştu.

'HOCAYLA YOLLARIMIZI AYIRMA KONUSUNDA BİR HAFTA GEÇ KALDIK DİYEBİLİRİM'

Bir önceki teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırmakta biraz geç kaldıklarını ifade eden Serdal Adalı, "Ole hocayla yollarımızı ayırma konusunda bir hafta geç kaldık diyebilirim. İlk Lozan maçından sonra ayrılık kararı vermiştim. Hazırlık maçlarından sonra hoca yollayarak tarihe geçmek doğru gelmedi bana. Ole hoca bize enerji getirdi, derbi kaybetmedi. İlk Lozan maçında transferlerimizin çoğu sahadaydı. İkinci maçtan yarım saat sonra vedalaştık. Ole'ye sene sonuna kadar olan maaşını ödeyeceğiz, başka bir ödeme yapmayacağız. Ödemesini normal maaş şeklinde alacak." şeklinde konuştu.

'GEÇTİĞİMİZ SEZON YAPILAN YANLIŞLARIN CEZASI GELDİ'

Geçmiş dönelerde yapılan limit üstü transferler nedeniyle kulübe ceza geldiğini ancak şu andaki dönemi kapsayan sıkıntılı bir durum olmadığını vurgulayan Serdal Adalı, "UEFA Finansal Fair-Play konusunda ceza aldı. Geçmiş dönemde yapılan limit üstü transfer nedeniyle kulübe ceza geldi. Onun dışında UEFA'yla herhangi bir sıkıntımız yok. Geçtiğimiz sezon yapılan yanlışların cezası geldi. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemi kapsayan sıkıntılı bir durum yok" ifadelerini kullandı.

'TRANSFER ÖDEMELERİNİ VADEYE YAYMA SEBEBİMİZ GAYRİMENKUL PROJESİNİN DEVREYE GİRECEK OLMASIDIR'

Şu andaki gelirlerle yaptıkları transferleri ödeyecek güçleri olduğuna dikkat çeken başkan Adalı, şöyle konuştu:

"Daha düşük bütçeli, genç oyunculardan kurulu bir takım kuracağız demiştik. Ona göre plan yapmıştık. Gayrimenkul projesinin gerçekleşebilir olduğunu görünce cesaretimiz arttı. Şu andaki gelirlerimizle yaptığımız transferleri ödeyecek gücümüz olacak. Transfer ödemelerini vadeye yayma sebebimiz gayrimenkul projesinin devreye girecek olmasıdır. Camianın durumuna bakınca bu seneden transferleri yapmaya karar verdik. Hepsinin ücreti zamanı geldiğinde ödenecektir."

'BEŞİKTAŞ'IN BİR OYUNCUYU ALMASI İÇİN KİMSEYE İHTİYACI YOK'

Beşiktaş'ın transfer yapmak için menajerlere ihtiyacı olmadığını ve ilgilendikleri oyuncuların kulüplerine direkt olarak gittiklerini söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz transferlerimizi direkt kulüplerle gerçekleştirdik. Direkt futbolcunun menajeriyle görüştük. Ben burada olduğum sürece aradaki menajerlerle çalışmayacağım. 10 aydır en büyük mücadeleyi o tip menajerleri buradan temizlemeye verdik. O menajerleri buraya sokmayacağım. Onun için scout departmanı var. O nedenle futbol koordinatörü alıyoruz. Beşiktaş'ın bir oyuncuyu alması için kimseye ihtiyacı yok. Beşiktaş, kulübüne gider, bu oyuncuyu istiyorum der, futbolcunun menajeriyle direkt konuşur. Menajer söylemleriyle haber yapılmamalı."

'BU SEZONU SERKAN REÇBER'LE GEÇİRECEĞİZ'

Futbol direktörlüğü için Önder Özen ile görüştüklerini söyleyen Adalı, "Önder Özen'le birkaç defa ciddi şekilde konuştuk. Kendisini takdir ediyorum. Geçmişte Beşiktaş'ta önemli işler yaptı. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. İnşallah başka bir dönemde olur. Bu sezonu Serkan Reçber'le geçireceğiz. İnşallah o başarılı olur ben de daha az Ümraniye'ye giderim" dedi.

'BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA İLGİLİ MAKAMLARLA GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YAPTIK'

Az açıklama yapmalarının haklarını aramama gibi yorumlanmaması gerektiğini söyleyen Serdal Adalı, "Beşiktaş, her maçtan sonra iyi kötü, her şeye itiraz eden bir kulüp değil. Hakkımızı aramıyor gibi yorumlanmasın. Başakşehir maçından sonra ilgili makamlarla gerekli görüşmeleri yaptık. Efendiliğimizi hiç bozmayız. Gerektiğinde çok büyük kavga da veririz. Orkun için geç kalındı söylemi oldu ama sevk olmadan neye göre sevk olduğunu bilmeden neye itiraz edecektik? Çok ilginç bir durum olmadıkça klasik başkan, yönetici modelini görmeyeceksiniz. Taraftarın gazını alma söylemini doğru bulmuyorum. Taraftarımız neyi neden yapıp yapmadığımızı çok iyi anlayacak durumdadır" diye konuştu.

Serdal Adalı, 23 yaş altı kriterlerine uyan oyuncuların transferine vakit kalmadığını, bu yaş grubunda ellinde önemli bir liste olduğunu ifade etti.

'SERGEN HOCAYLA BAMBAŞKA BİR HAVA VAR'

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle Ümraniye'de bambaşka bir hava olduğunu dile getiren Adalı, şöyle konuştu:

"Ole hocayla hava değişmişti. Sergen hocayla bambaşka bir hava var. Herkes çok daha mutlu. Bazı oyuncuların kendine olan güveni daha da arttı. Gördüğüm kadarıyla herkes mutlu."

'ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ'A BİR ŞEY KAZANDIRMAK'

Divan kurulu başkanlığına adaylığını koyan isimlerin hepsinin tanıdığı ve sevdiği isimler olduğunu vurgulayan Serdal Adalı, "Geçtiğimiz haftalarda Divan Kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil'le protokol imzalandı. İmzalanan proje bizim gündemimizdeydi. Uğur Fora'nın projesiydi. Ürkmezgil geldi, bu projeyi ben yapayım dedi. Seçilsem de seçilmesem de yapacağım diye taahhüt et, gel yap dedim. Üzerine konuşulan yer, yıllardır boş. Bir kişi çivi çakayım demedi. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Kim divan başkanı seçilirse başımın üstünde yeri var. Bütün başkan adayları benim tanıdığım, sevdiğim insanlar. Bütün adaylar gelsin hep beraber Akaretler'i inşa edelim. Bu konu üzerinden ne bana ne de yönetimdeki insanlara ağır eleştiriler yapıyorlar. Önemli olan Beşiktaş'a bir şey kazandırmak. Yapmadıkları gibi yapanı da eleştiriyorlar. Geldiğimiz nokta bu. Buranın 40-50 milyon lira maliyeti var. Bölsünler sekize yapsınlar. Yoksa biz zaten yapacaktık. Bu konu divan seçimini etkiler söylemine katılmıyorum" dedi.

Daha önce bulundukları durumun Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesine imkan vermediğini söyleyen Adalı, yerli hoca olarak sadece Sergen Yalçın ile çalışacağını daha söylediğini dile getirdi.

'BEŞİKTAŞ'IN OLDUĞU YERDE KİMSE YALNIZ KALAMAZ'

Beşiktaş'ın hedefinin her zaman belli olduğunu belirten Adalı, "Lig iki takıma kalmaz. Gayrimenkul projelerini, transferleri bu nedenle yapıyoruz. Kim ne derse desin, inşaat işleri devam edecek. Takımlar kendi gelirlerini, giderlerini karşılar şekle getirene kadar rakiplerimiz ne yapıyorsa fazlasını yapacağız. Beşiktaş'ın olduğu yerde kimse yalnız kalamaz. Beşiktaş'ın hedefi her zaman bellidir" diye konuştu.

'HOCAMIZA GÜVENİYORUZ'

Sergen hocayla birlikte çok başarılı olacaklarını söyleyen Adalı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yeni ve iyi bir takım kurduk. Sergen hocanın elinde bu takım çok başarılı olacak. Eksiklerimiz tamamlanacak. Oyuncu grubunun takım olması için süreye ihtiyaç var. Hocamıza güveniyoruz."