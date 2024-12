Serdal Adalı: "Beşiktaş'ı özüne döndüreceğiz"

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün bütçesinde mayıs sonuna kadar yaklaşık 50 milyon Euro ve 2025 yılı aralık sonuna kadar da ikinci bir 50 milyon Euro açık olduğunu söyleyerek, "Gerekli temizlikleri yaparak Beşiktaş'ı özüne döndürmek olacak. Darmadağın olmuş camiamızı bir an önce birleştirip, ayrıştırıcı söylemlerden kurtarıp, dünyanın birbirine bağlı en büyük camiası olduğunu göstereceğiz" dedi.

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi.

" Beşiktaş'ın itibarına verilen zararlar parayla telafi edilemez"

Özellikle son 1 ayda yaşananlarla Beşiktaş'ın itibarına zarar verildiğini dile getirerek sözlerine başlayan Adalı, "Geldiğimiz bu noktada üzülerek ifade etmeliyim ki, özellikle son 1 ay içinde yaşadıklarımız maalesef Beşiktaş'ın itibarına leke düşürmüştür. Entrika, gerilim, bolca yalan ve Beşiktaş ismiyle hiçbir zaman yan yana gelmemesi gereken komisyon, sahte evrak ve saymakla bitmeyecek yakışıksız konular camiamızı kaos ortamına sürükledi. Maddi kayıplar, bir noktada sineye çekilebilir. Ancak Beşiktaşımızın itibarına hiçbir şekil ve şartta leke getirilemez. 1 yıl önce göreve gelen yönetim kurulu ve profesyoneller, kendileri hakkında ortaya atılan her bir iddiaya yanıt vermek, Beşiktaş'ta herhangi bir yanlış ya da usulsüzlük yapılmadığını camiamıza kanıtlamak mecburiyetindedirler. Hatası olanlar varsa üstüne düşen sorumluluğu alarak kulübümüzün zararını tazmin etmek zorundadırlar" ifadelerini kullandı.

"Hüseyin Yücel tek bir kelime etmedi"

Serdal Adalı, Hasan Arat ve yönetiminin 1 sene içinde yaşananlardan dolayı hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Samet Aybaba, 'İmzamı taklit ettiler, benim haberim olmadan 5 milyon Euro'luk teklif yaptılar' dedi. Genel sekreter, 'Bu teklifi Hüseyin Bey yaptırdı, başkan geri çektirdi' dedi. O da tutup, 'Samet Hoca da menajerlere yetki belgelerini imza yetkisi olmamasına rağmen dağıttı' dedi. Her gün başka bir televizyon ekranında Beşiktaş Kulübü'nün belgeleri sıradan bir kağıt parçasıymış gibi rahat rahat gösterildi. Bazı yönetim kurulu üyeleri teker teker istifa etti, sonrasında 'Geri çektik' dediler. Şu andaki başkanımız ve başkan adayımız Hüseyin Yücel ise bugüne kadar çıkıp, bu konularla ilgili tek bir kelime etmedi ve tek bir açıklama dahi yapmadı. Tabir-i caizse hatta tam manasıyla ölü taklidi yaptı. Anlayacağınız, Beşiktaşlılara kurumsal yapı ve şeffaflık sözü verenler maalesef söylemlerinin tam tersini icra ettiler. O yüzden önce yaptıklarının hesabını vermeliler, sonra kulübün geleceğine dair belki bir iki kelime edebilirler" şeklinde konuştu.

"100 milyon Euro tutarında açığımız bulunuyor"

Beşiktaş'ın tüm bu süreç içerisinde önemli gerçeklikleri olduğunu belirten siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, "4 milyar TL daha artan bir borç yükümüz ve neredeyse tamamı 2025 Mayıs sonrasına ertelenen bonservis ödemelerinin olduğu bir tablo önümüzde duruyor. Bu verilere baktığımızda Beşiktaş'ın toplam borcu sadece 1 yılda yüzde 45 seviyesinde artış göstermiştir. Bu sezonun bütçesinde mayıs sonuna kadar yaklaşık 50 milyon Euro ve 2025 yılı aralık sonuna kadar da ikinci bir 50 milyon Euro bir açık olduğunu görüyoruz. Toplam 100 milyon Euro tutarında bir açıktan bahsediyoruz. Öte yandan önümüzdeki 3.5 sene için tüm gelirlerimiz kırdırılmış ve 1 delikli kuruş dahi gelirimiz kalmamıştır. Kadro mühendisliği yapılmadan, futbolla alakalı her yöneticinin kendine göre bir transfer politikası uygulamasının sonucu olarak da geldiğimiz nokta ortadadır" diye konuştu.

"Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim"

Yaşanan krizlerden dolayı mayıs ayını beklemeden başkanlığa aday olduğunu vurgulayan Serdal Adalı, "Yaşadıklarımızla yüzleşip temiz, beyaz bir sayfa açmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Geçtiğimiz seçim döneminde hakkımda yapılan bütün algı ve manipülasyonlara rağmen Beşiktaşlılara veremeyeceğim hiçbir hesap, Beşiktaş'a mahcup hissedeceğim hiçbir konu yoktur. Ben bugüne kadar bu camiaya yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim, hayali olan hiçbir projeyi de camiamla paylaşmadım. Bunun karşılığında camiamızdan hep sevgi, güven ve teveccüh gördüm" açıklamasında bulundu.

"Gerekli temizlikleri yaparak Beşiktaş'ı özüne döndüreceğiz"

Adalı, göreve gelmeleri takdirde öncelikli gündemlerinin ne olacağına da açıklık getirerek, şunları söyledi:

"En önemli önceliğimiz son 1 ay içinde zarar gören itibarımızı kendi içimizde onarıp, gerekli temizlikleri yaparak Beşiktaş'ı özüne döndürmek olacak. Darmadağın olmuş camiamızı bir an önce birleştirip, ayrıştırıcı söylemlerden kurtarıp, dünyanın birbirine bağlı en büyük camiası olduğunu göstereceğiz. Ekonomik olarak da süreklilik arz eden bir programı hayata geçirerek, sezonluk ve anlık kararlardan uzak duracağız. Bu sayede sürdürülebilir bir sportif başarı sağlayacağız."

"Cafcaflı transferler yapılmasının imkanı yoktur"

"Gelir getirecek yeni projeleri bir an önce hayata geçireceğiz" diyen Serdal Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeleri hayata geçirmeden, Bankalar Birliği'ni ve yüksek faizli borçları kapatmadan, istikrarlı sportif başarı elde etmek mümkün değildir. Gelelim önümüzdeki 3.5 senede sürdürülebilir sportif başarı ve mali disiplin için neler yapacağımıza. Senelerdir konuştuğumuz ve her dönem dile getirdiğimiz altyapı düzenine dönüp, gerek Türkiye gerek Avrupa'daki genç Türk futbolcuları bulacak, hazır scout ekiplerimizin çalışması doğrultusunda takımımıza kazandıracağız. Örnek olarak 34 yaşında bir futbolcunun 30 milyon Euro'luk maliyeti altına girmektense, yaşları 18 - 24 arasındaki potansiyeli olan sporcuları transfer ederek genç bir kadro oluşturacağız. Geçtiğimiz seçimde duyduğumuz çeşitli yıldız transferleri, A plus hocaları, 4 senede Beşiktaş'ın borcunu kapatacak dijital projeleri ben de dahil kim telaffuz ediyorsa inanmayın. Beşiktaş'ta şu an itibarıyla ne ışıklı şovlar ne de cafcaflı transferler yapılmasının imkanı yoktur."

"Transferleri camiamızın ileri gelen iş insanları ve sponsorlarla çözeceğiz"

Futbol A takımının kadrosunun çeşitli bölgelerde transfere ihtiyacı olduğunu bildiklerine dikkat çeken Adalı, "2024 Ocak transfer döneminde yapacağımız transferleri camiamızın ileri gelen iş insanları ve sponsorlarla çözeceğiz ve kulübümüze ek bir mali külfet yüklemeyeceğiz. Geçtiğimiz 1 sene içinde transfer edilen sadece 5 futbolcunun maliyeti 100 milyon Euro'ya yakındır. Bundan dolayıdır ki Beşiktaş'ın kendi bütçesi üzerinden transfer yapması imkansızdır" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş 'Zeka' dönemine girecek"

Doğru ve akılcı adımlar atacaklarını aktaran Başkan Adayı Adalı, "30 Aralık itibariyle Beşiktaş sportif ve finansal olarak tüm planlarıyla gerçekçi, sağlam ve ne yaptığını bilen bir 'Zeka' dönemine girecek. Beşiktaşlılar, canları gibi sevdikleri, gözlerinden sakındıkları kulüplerini bizlere gönül rahatlığıyla emanet edebilirler. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübünü, Cumhuriyetin şanlı Beşiktaş'ını hak ettiği konuma ulaştıracağız" dedi. - İSTANBUL