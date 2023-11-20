Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, "Beşiktaş tüm spor tarihinde bir okuldur. Zirveden uzak kalmayı istemeyiz. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi, başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Aydın'ın Söke ilçesine geldi. Adalı, Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği'nin konuğu oldu. Serdal Adalı'yı Sökeli Beşiktaşlıların yanı sıra BJK Kongre Üyesi olan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan karşıladı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Serdal Adalı, " Beşiktaş'ın tarihe yakıştığı şekliyle yeniden tarih yazmaya başlamak için önümüzdeki kritik bir süreç var. Öncelikle şunu söylemeliyim kasım ayında böyle bir konuşmayı ve hatta böyle bir yarışın içinde olmayı hiç istemezdik. Bugün Beşiktaş'ın başarısını konuşuyor olmayı bütün kalbimizle tercih ederdik. Durum olağanüstü olunca biz de üzerimize düşeni yapmaya karar verdik. Bu kararımız çokta güzel karşılık buldu. Birliğimizi yeniden inşa edeceğimizin sinyallerini aldık. Ancak içinde bulunduğumuz tablo, maalesef ortada maddi ve manevi erozyona uğradığımızı gösteriyor. Bu durum tüm Beşiktaşlıları üzerken beni de derinden üzmüştür. Beşiktaş tüm spor tarihinde bir okuldur. Zirveden uzak kalmayı istemeyiz. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktir. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaşımızla ilgili kısa vadede gerçekleştirilecek hayalleri ve umutları var. Tüm kongre üyelerimizi davet ediyorum. Gelin Beşiktaş'ımıza kol kanat gerelim. Artık icraat vakti. Artık vakit Beşiktaş'ımızı yüceltme vakti" dedi. - AYDIN