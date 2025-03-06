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Sercan Yalçın Eskişehir Güreş İl Temsilcisi Oldu

Sercan Yalçın Eskişehir Güreş İl Temsilcisi Oldu
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Türkiye Güreş Federasyonu, milli güreşçi Sercan Yalçın'ı Eskişehir Güreş İl Temsilciliği'ne atadı. Yalçın, bu göreve getirilmesinde katkıda bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Eskişehir'de Güreş İl Temsilciliği'ne milli güreşçi Sercan Yalçın'ın atandığı açıklandı.

Bir süredir Güreş İl Temsilciliği Yardımcılığı yapan milli güreşçi Sercan Yalçın'ın yeni görevi belli oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı; Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın takdirleriyle Yalçın, Güreş İl Temsilciliği görevine atandı. Yalçın, bu göreve getirilmesinde katkısı olan kişilere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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