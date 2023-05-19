Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 sıklette şampiyonlar belli oldu

Zonguldak'ta düzenlenen Mustafa Dağıstanlı-Ahmet Ayık Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 sıklette şampiyon sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 57 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor'dan Yusuf Demir, 65 kiloda ASKİ Spor'dan Cavit Acar, 79 kiloda ASKİ Spor'dan İsa Demir ve 97 kiloda İstanbul Bahçelievler Belediye spor'dan Oktay Çiftçi şampiyonluğu elde etti.

Öte yandan şampiyonanın açılış seremonisi de gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu açılış seremonisinde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, kentte çeşitli branşlarda spor etkinliklerinin düzenlendiğini belirterek, "İlimiz adına yine güzel bir gün yaşıyoruz. Güreş Federasyonunun en üst turnuvalarından Büyükler Güreş müsabakalarının ilimizde yapması Zonguldak adına sevindirici. Gerek Avrupa şampiyonu gerek dünya şampiyonu olan, ülkemizi temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran, bizleri gururlandıran güreşçilerimizi yakından görme, onların müsabakalarını yakından takip edebilme imkanı olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da federasyonun kuruluşunun 100'üncü yılını kutladıklarını dile getirerek, "Cumhuriyetle eş değer bir federasyonuz. Dolayısıyla 100. yılımız bizim için çok anlamlı. Bunu da ağustos ayında İstanbul'da yapacağımız 17 Yaş Altı Yıldızlar Dünya Şampiyonası ile taçlandıracağız. Bütün güreş ailemiz, bütün şampiyonlarımız, bütün hocalarımız, inşallah orada bizim misafirimiz olacak. 100. yılımızı hep birlikte kutlayacağız." diye konuştu.

Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Spor Hizmetleri genel müdür yardımcıları Fatih Uysal ve Murat Kocakaya, Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Akif Pirim ile diğer protokol üyeleri katıldı.