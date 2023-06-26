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Serbest Güreş Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Abdullah Çakmar

Serbest Güreş Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Abdullah Çakmar

Spor Haberleri

Türkiye Güreş Federasyonu, Serbest Güreş Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Abdullah Çakmar olduğunu duyurdu. Çakmar, milli takım antrenörlerinden biridir.

Serbest Güreş Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Abdullah Çakmar getirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Serbest Güreş Milli Takımı teknik direktörlük görevine, milli takım antrenörlerimizden Abdullah Çakmar getirilmiştir. Abdullah Çakmar'ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Serbest Milli Takımı'nda daha önce teknik direktörlük görevini Metin Topaktaş yürütüyordu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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